Отчет губернатора: школы строятся – регион живёт

Что бы ни происходило в мире, во внешней политике или экономике страны, существуют вечные вещи, которые требуют постоянного внимания властей. Это – строительство и ремонт школ, детских садов, музеев, спортивных комплексов. В 2018 году в Иркутской области реализуется 249 мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов социально-культурного назначения. Это в 4,1 раза больше уровня 2015 года, тогда было 60.

Как рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, увеличение финансирования данного направления выросло почти в два раза и составило в текущем году 7 млрд 873 млн рублей.

– Построено несколько школ. На 1275 мест – в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Такой же вместимостью построена «космическая» школа в посёлке Молодёжный Иркутского района, именно такие объекты мы будем возводить в будущем. Ещё ряд объектов образования, здравоохранения, культурного и спортивного назначения: детский сад на 240 мест в посёлке Берёзовый Иркутского района, ЦРБ (стационар) в посёлке Кутулик Аларского района, центральная районная больница с поликлиникой в посёлке Бохан, строительство которой будет завершено до конца года, и культурно-просветительский центр в селе Анга Качугского района; ведутся работы по проектированию и строительству объекта «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске и ряд других важных объектов, – отметил губернатор.

Всего в период с 2015 по 2018 годы было профинансировано 406 объектов, из них: 76 детских садов (строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт), 105 школ (строительство, реконструкция, ремонт), 44 объекта физкультуры и спорта (строительство, реконструкция, капитальный ремонт), 54 плоскостных спортивных сооружения, 22 объекта здравоохранения, 63 фельдшерско-акушерских пункта, 35 учреждений культуры, семь объектов в сфере социального обслуживания населения.

К слову, министр спорта Приангарья Илья Резник рассказал, что в 2018 году проведён выборочный капитальный ремонт пяти объектов спорта в муниципальных образованиях. До конца года планируется завершить ремонт ещё двух спортивных сооружений.

– Выборочный капитальный ремонт завершён в здании детско-юношеской спортивной школы № 1 в Усолье-Сибирском, спортивного комплекса «Дом спорта» в Саянске, спортивного комплекса им. Олега Алексеева в посёлке Усть-Ордынский, в здании Манзурской детско-юношеской спортивной школы в Качугском районе. На проведение этих работ было выделено свыше 33,8 млн рублей, из них большая часть средств – почти 32,2 млн рублей – из областного бюджета, – рассказал Илья Резник.

Кроме того, завершён выборочный капитальный ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в Саянске, начатый в 2017 году. За два года на ремонтные работы было направлено более 7,5 млн рублей из областного и муниципального бюджетов. Здесь были заменены оконные блоки, уложено новое покрытие пола и другое.

Продолжается капитальный ремонт здания Осинской ДЮСШ им. В. В. Кузина в селе Оса и здания лыжной базы специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» в Ангарске.

Как напомнил министр спорта Иркутской области, ведётся реконструкция стадиона «Труд» в Братске и стадиона «Водник» в Киренске. На реконструкцию братского стадиона «Труд» в областном бюджете заложено 36 млн рублей, в муниципальной казне – около 1,9 млн рублей. Реконструкцию киренского стадиона «Водник» планируется завершить в 2019 году. В текущем году на стадион «Водник» выделено более 37,7 млн рублей из областного бюджета и почти 2 млн рублей из муниципального.

– В Иркутской области за последние три года значительно увеличился объём средств на строительство, реконструкцию и проведение капитального ремонта объектов спортивной инфраструктуры. Особо важно не только строить новые физкультурно-оздоровительные комплексы и плавательные бассейны, но и приводить в порядок имеющиеся объекты спорта. Поэтому, начиная с 2017 года, по государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014–2020 годы выделяются бюджетные средства на проведение капитальных ремонтов спортивных комплексов, – отметил Илья Резник.

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