Освободить от налога

Инвалиды I группы больше не должны платить транспортный налог.

В Иркутской области инвалиды-колясочники и другие инвалиды I группы освобождены от уплаты транспортного налога. Такое решение принято 22 мая на сессии Законодательного собрания региона. С инициативой внести указанные изменения в закон Иркутской области «О транспортном налоге» выступил мэр города Дмитрий Бердников.

Сегодня этот закон освобождает от уплаты транспортного налога инвалидов всех категорий в отношении ограниченного круга легковых автомобилей. Это легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. (73,55 кВт) включительно и легковые автомобили с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло семь лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно. Дмитрий Бердников в связи с обращениями представителей регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» предложил региональному законодателю для инвалидов I группы увеличить показатели мощности двигателя автомобилей. Это касается легковых автомобилей с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло семь лет и более, с мощностью двигателя от 125 л. с. до 175 л. с. (128,7кВт) включительно.

– Предлагаю оказать поддержку прежде всего такой слабо защищённой социальной группе, как инвалиды-колясочники. Эти граждане относятся к инвалидам I группы, и им необходимы особые условия для передвижения по городу, – отметил в выступлении Дмитрий Бердников. – Инвалиды, использующие кресла-коляски, вынуждены приобретать автомобили, мощность двигателя которых превышает 125 л. с. Это обусловлено особенностями переоборудования автомобиля для ручного управления, а также габаритами автомобиля в случаях, когда осуществляется перевозка инвалида в кресле-коляске. Основным социально значимым последствием принятия проекта закона станет удовлетворение указанной актуальной потребности инвалидов I группы, обеспечение качественного улучшения их жизни в обществе.

Изменения в закон приняты большинством голосов без каких-либо поправок.

Как сообщает пресс-служба администрации, Дмитрий Бердников принимает активное участие в законотворческой деятельности региона. Им неоднократно вносились в Законодательное собрание Иркутской области проекты законов, имеющие в основном социальную направленность. С 1 января 2019 года городу Иркутску возвращены полномочия по распоряжению землями, государственная собственность на которые не разграничена. С 1 января 2018 года многодетным и малоимущим семьям гарантировано предоставление бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам из расчёта стоимости бесплатного обеда на одного учащегося.

В марте 2018 года принят закон Иркутской области, предусматривающий предоставление социальной помощи и государственной социальной стипендии студентам из малоимущих семей, малоимущим одиноко проживающим студентам, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения.

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