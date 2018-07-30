Осторожно! Сбежал заключенный!

Из колонии-поселения при ИК-2 в Ангарске сбежал 44-летний Александр Попов, отбывавший наказание в один год и шесть месяцев за кражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Отсутствие осуждённого было выявлено около 8 утра 28 июля, для установления его местонахождения проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Александр Попов является уроженцем Слюдянки, однако не имеет определенного места жительства. Ранее неоднократно судим за совершение краж и грабежей в Слюдянке и Иркутске.

При появлении сведений о возможном месте нахождения разыскиваемого жителей Иркутской области незамедлительно сообщить в полицию 02, дежурную часть ГУФСИН по телефону: (3952) 33-97-12 или отдел розыска ГУФСИН по тел.: (3952) 26-81-34, 26-80-31, 216-888.

Приметы:

Рост 171 см, волосы тёмные, телосложение худощавое.

Был одет в майку голубого цвета, темное трико.

Справка:

На участке колонии-поселения ИК-2 содержатся граждане, осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. В колонии-поселении осуждённые содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения и покидать её с разрешения администрации, могут носить гражданскую одежду.

По инф. Телеинформа

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