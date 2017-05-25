Осторожно – пожары!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует:

Сотрудниками МЧС с 15 марта 2017 года по настоящее время в условиях весенне-летнего пожароопасного периода, совместно с сотрудниками полиции, проводятся рейдовые мероприятия в части выявления лиц, допустивших сжигание сухой травы, мусора и разведение костров в жилом секторе, а также на приусадебных садовых участках.

С начала пожароопасного периода в отношении 91 лица составлены протоколы об административном правонарушении, в виде штрафа привлечено 38 человек на общую сумму 76 000 рублей.

Напоминаем, что в условиях особого противопожарного режима административная ответственность по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от четырёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Уважаемые жители и гости города Иркутска, не допускайте сжигания мусора, сухой растительности, а также разведения костров и пользования мангалами с открытым огнем!