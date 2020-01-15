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Осторожнее в путешествиях! В Китае вспышка вирусной пневмонии!
по инф. Телеинформа   
15 Января 2020 г.
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Роспотребнадзор предупреждает туристов: в Китае вспышка вирусной пневмонии!

В преддверии празднования Китайского Нового года, который будет отмечаться 25 января, жителей Иркутской области предупреждают о вспышке в КНР пневмонии вирусной этиологии. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства по туризму.

Роспотребнадзор предупреждает туристов: в Китае вспышка вирусной пневмонии!

По информации Роспотребнадзора, в частности в городе Ухань провинции Хубэй, зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией вирусной этиологии, в том числе у 15 заболевших определен новый вид короновируса, лабораторные исследования продолжаются.

Все пострадавшие изолированы, получают необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, семь пациентов находятся в тяжёлом состоянии, летальных исходов не зафиксировано. Контактные лица находятся под наблюдением, говорят в агентстве по туризму Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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