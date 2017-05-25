Остановить бабочку

В Иркутской области началась борьба с сибирским шелкопрядом.

На территории Черемховского и Заларинского районов Иркутской области начались мероприятия по борьбе с распространением сибирского шелкопряда. После проведённой инвентаризации определена площадь поражения вредителем – 19 503,7 га, из которых 17 456 га будет обработано авиационным способом. Самолет Ан-2 с оборудованием для распыления химиката прилетел в Приангарье и приступил к работе. Для подавления численности шелкопряда подготовлено 1 580 литров химического препарата «Клонрин, КЭ», который не является опасным для людей и других животных, кроме чешуекрылых насекомых.

– Применять препарат разрешено только при подходящих погодных условиях – отсутствии ветра, осадков и облачности. Если не обработать поражённые вредителем территории вовремя, гусеница окуклится и превратится в мотылька. Тогда площади очагов поражения шелкопрядом увеличатся в несколько раз, – сообщил начальник управления лесного хозяйства министерства лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков.

Кроме авиационного способа борьбы с шелкопрядом, планируются и наземные работы. В Качугском районе с помощью спецавтомобиля будет обработано 2 047,7 га леса. В общем на уничтожение и подавление численности вредителя выделено более 15,6 млн рублей из федерального бюджета и 5,7 млн рублей из собственных средств ОГАУ «Черемховский лесхоз». На время проведения работ, которые продлятся ещё около семи дней, гражданам запрещено посещать леса в зонах авиационного распыления химического средства.