Особый противопожарный режим введен в Иркутске

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности постановлением регионального правительства в южных районах области, в том числе Иркутске с 10 апреля по 15 июня введен особый противопожарный режим.

Во время действия особого противопожарного режима запрещаются: разведение костров и выжигание сухой травы, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления пищи в зданиях, предназначенных для проживания, для оказания услуг общественного питания.

Администрацией Иркутска совместно с сотрудниками полиции, МЧС, МКУ «Безопасный город» и волонтерами создано более 100 патрульных групп, которые ежедневно будут патрулировать территорию Иркутска и городские леса на предмет соблюдения требований противопожарного режима и обнаружения возгораний. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Подробнее с требованиями и ограничениями особого противопожарного режима можно ознакомиться на сайте управления МЧС России по Иркутской области.

Администрация Иркутска призывает жителей города соблюдать правила пожарной безопасности и установленные требования в рамках особого противопожарного режима. В случае обнаружения возгорания звонить «101» или

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