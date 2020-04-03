Особый порядок оплаты услуг ЖКХ планируется вводить из-за пандемии коронавируса

«Единая Россия» совместно с правительством России и министерством строительства и ЖКХ предложила ввести особый порядок оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием дома. Предложенные «Единой Россией» меры разработаны в соответствии со всеми принятыми поправками к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обращением президента России Владимира Путина к гражданам, а также с перечнем поручений правительства по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

– Совместно с министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, – уточнил Андрей Турчак.

По словам секретаря Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергея Сокола, предложенные меры являются своевременным ответом на ситуацию, в связи с распространением коронавируса.

– В условиях пандемии меры поддержки населению необходимы, особенно это важно для тех людей чье финансовое благополучие пострадало из-за введения режима всеобщей самоизоляции. Начислений пени, отключений воды и электричества у людей в нынешних условиях быть не должно. Сейчас важно оперативно реагировать на все возможные негативные последствия, с которыми так или иначе столкнутся граждане, – подчеркнул Сергей Сокол.

Согласно предложениям, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не должны начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг либо услуги по обращению с ТКО. Предлагается, что компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Также предлагается приостановить начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение, в том числе – освободить население от обязательств по поверке счетчиков.

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По инф. Телеинформа

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