Особая горячая линия для ветеранов появилась в Приангарье

В Иркутской области начала работу горячая линия для ветеранов Великой Отечественной войны и их близких в связи с предоставлением юбилейных выплат.
Напомним, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне указом врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приангарья, установлена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Средства выделены из областного бюджета.
Эта мера поддержки положена:
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, в том числе труженикам тыла;
гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», медалью «За оборону Ленинграда»;
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания.
Для предоставления выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и заполнить заявление. При себе нужно иметь паспорт, удостоверение о праве на меры социальной поддержки. Для супругов погибших (умерших) инвалидов и участников войны потребуется также документ, подтверждающий отнесение погибшего к категории инвалида или участника войны.
Заявление и документы можно подать:
при личном обращении в учреждения соцзащиты;
через организации почтовой связи;
в форме электронных документов.
Если человек в силу возраста или здоровья не может обратиться в органы соцзащиты сам, заявление и документы может подать его представитель. Например, заявление может составить соцработник. Специалисты соцзащиты готовы помочь оформить необходимые документы, приехав к ветеранам на дом. Для этого достаточно сообщить в управление социальной защиты адрес – по телефону или по электронной почте.
КООРДИНАТЫ:
В региональном Минсоцразвития открыта горячая линия для ветеранов Великой Отечественной войны и их близких по телефонам: 8-914-899-19-45, 99-19-45.
Получить информацию о предоставлении мер социальной поддержки, вручении юбилейных медалей, выплатах ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны можно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
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