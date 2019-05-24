Основа жизни

«Культура и мир являются священным оплотом человечества. В дни больших потрясений, и материальных, и духовных, именно к этим светлым прибежищам устремляется дух смущённый. Но не только должны мы идейно объединиться во имя этих возрождающих понятий. Мы должны каждый посильно, каждый в своём поле, вносить их в окружающую жизнь как самое нужное, неотложное» – писал Н. К. Рерих.

Культура – основа нашей жизни. Идея Международного дня культуры принадлежит нашему выдающемуся соотечественнику, общественному деятелю Николаю Константиновичу Рериху. Он явился инициатором первого в мире «Международного договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который был подписан 15 апреля 1935 года 21 государством. В рамках самого пакта было утверждено предложенное Н. К. Рерихом «Знамя мира» – белое полотнище, на котором изображены три соприкасающихся амарантовых круга – прошлые, настоящие и будущие достижения человечества, окружённые кольцом вечности.

По инициативе Иркутского регионального отделения Международной лиги защиты культуры и Иркутской региональной общественной организации «Рериховское культурное творческое объединение» в Иркутской области на протяжении многих лет проводится межрегиональный дистанционный фестиваль «День культуры под знаменем мира».

В апреле 2019 года в ряде образовательных и культурных учреждений в Иркутской области и за её пределами был проведён комплекс мероприятий, посвящённый Международному дню культуры, её значению и сохранению.

В Иркутске, в галерее «Атом» технопарка Иркутского национального исследовательского технического университета открылась выставка, посвящённая Международному дню культуры и 145-летию со дня рождения выдающегося русского художника, учёного, путешественника, общественного деятеля – Николая Константиновича Рериха. На ней представлено творчество выдающегося художника и культурного деятеля, этапы жизненного пути этого удивительного человека, который может служить примером для каждого. Более семи тысяч написанных полотен, тридцать томов литературных произведений, организация уникальной Центрально-Азиатской экспедиции, создание культурных организаций и учреждений и, наконец, подписание Международного договора об охране и защите культурных ценностей. Вот далеко не полный перечень вклада нашего выдающегося соотечественника в сокровищницу мировой культуры. Учащиеся третьего класса школы № 17 с интересом разглядывали картины, задавали вопросы, пытаясь проникнуть в тайны его творчества.

В некоторых образовательных учреждениях День культуры стал ежегодным праздником.

На главной площади г. Слюдянка была проведена районная акция среди школ города №№ 2, 4, 49, 50 в честь Международного праздника «День Культуры под Знаменем Мира». Организовала акцию педагог-библиотекарь, руководитель школьного информационно-библиотечного центра школы № 50 Наталия Владимировна Золотова. Поддержал инициативу комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянского района под председательством Натальи Юрьевны Чудиновой и методиста по воспитательной работе Светланы Ивановны Филипповой.

В рамках акции на главной площади Слюдянки состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному дню культуры.

Что такое культура? Кого мы можем назвать культурным человеком? На эти и другие вопросы постарались ответить на классных часах, посвящённых Международному дню культуры, учащиеся г. Слюдянка, школы № 10 г. Байкальска, начальной школы-детского сада № 58 на пос. Ангасолка Слюдянского района, школы № 37 г. Ангарска, Культурно-информационного центра МО «Гаханское» Эхирит-Булагатского района.

В школе № 37 старшеклассники писали сочинение о культуре. «Культура – это нечто утончённое, высокое, невообразимое на первый взгляд творение, которое создал человек. Нужна она для восприятия нами красоты вокруг и, безусловно, для самосовершенствования...» – писали они.

В Большереченской школе ребята размышляли: «Культура создаёт нас и всё вокруг. Культура – это Свет, Мир! Культура – это будущее!»

Даже ребятам помладше оказалось доступным понятие культуры.

В детских садах №№ 1, 5, 6, 8, 12, 213 г. Слюдянка были проведены беседы с детьми о значении культуры в жизни человека, мастер-классы по изготовлению аппликаций, плакатов и флажков со Знаменем Мира, которые раздавали прохожим на улице, поздравляя их с Днём культуры.

В Культурно-выставочном центре на Байкале в п. Старая Ангасолка Слюдянского района продолжает работу постоянная экспозиция, посвящённая Пакту Рериха и знамени мира. Движение знамени мира преодолевает время и пространство. На выставке представлена информация о том, что 11 февраля 1990 года космонавтами А. Н. Баландиным и А. Я. Соловьевым знамя мира было поднято в космос. «Мы подняли над планетой знамя мира, чтобы пространство культуры навсегда вытеснило с нашей планеты пространство войны и вражды, – сказал космонавт Павел Виноградов. – Мы призываем к строительству нового духовного, научного и художественного сотрудничества всех людей и народов Земли».

Отрадно осознавать, что в образовательных и просветительских учреждениях Иркутской области в очередной раз День культуры был отмечен праздничными мероприятиями. Николай Рерих писал: «Будем же утверждать и Всемирный день культуры, когда во всех храмах, во всех школах и образовательных обществах одновременно, просвещённо напомнят об истинных сокровищах человечества, о творящем героическом энтузиазме, об улучшении и украшении жизни. Для этого будем не только всемерно охранять наши культурные наследия, в которых выразились высшие достижения человечества, но и сердечно – жизненно оценим эти сокровища, помня, что каждое прикосновение к ним уже будет облагораживать дух человеческий».

И нет сомнения, что участие в подобных мероприятиях способствует формированию у подрастающего поколения понимания ответственности за сохранность и защиту культурных творений человека. И пусть эстафета культуры и знамени мира, подхваченная учащимися, идёт дальше, захватывая всё большее пространство. Когда понятие культуры будет осознано и применено в жизни каждым человеком, на Земле наступит долгожданный мир.

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