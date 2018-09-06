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Осенняя приборка
По инф. пресс-службы администрации г. Иркутска   
06 Сентября 2018 г.
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Экологический субботник пройдёт в Иркутске 8 сентября.

subbotnik 75

Компания En+ при содействии администрации Иркутска организует в этот день в городе экологический субботник. Акция проводится в рамках большого проекта «360». Активисты уберут берега Ангары, Ушаковки и Иркутского водохранилища.

В Ленинском районе для уборки определён берег Ангары в районе «Боковской протоки», в Свердловском – район «квадратов». В Правобережном округе участники уберут береговую зону Ушаковки, в Октябрьском – Иркутское водохранилище в районе «Газпромовских озер». Организаторы обеспечат участников инвентарём.

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