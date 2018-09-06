Осенняя приборка

Экологический субботник пройдёт в Иркутске 8 сентября.

Компания En+ при содействии администрации Иркутска организует в этот день в городе экологический субботник. Акция проводится в рамках большого проекта «360». Активисты уберут берега Ангары, Ушаковки и Иркутского водохранилища.

В Ленинском районе для уборки определён берег Ангары в районе «Боковской протоки», в Свердловском – район «квадратов». В Правобережном округе участники уберут береговую зону Ушаковки, в Октябрьском – Иркутское водохранилище в районе «Газпромовских озер». Организаторы обеспечат участников инвентарём.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ