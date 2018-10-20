Осенняя кладовая

Хорошая осенняя погода благоприятно влияет на сбор урожая в Иркутской области. После периода дождей аграриям важно использовать сухие тёплые дни максимально эффективно. И, как докладывают с полей, им это вполне удаётся. Кроме того, производители молочной продукции могут тоже похвастаться успехами – их старания оценили на федеральном уровне.
Время собирать урожай
Аграрии Иркутской области намолотили 713 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 19 центнеров с гектара, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина.
– Установилась благоприятная погода. Сбор урожая идёт в нормальном темпе. Сельхозтоваропроизводители работают слаженно и прилагают все усилия, чтобы достигнуть целей, которые были поставлены в рамках этой уборочной кампании, – отметила первый замминистра.
Лидерами по валовому сбору зерна стали Куйтунский и Черемховский районы, где получили более 100 тыс. тонн этой продукции. Самая высокая урожайность зерна отмечена в Усольском районе – 22,1 центнера с гектара, в Черемховском районе – 21,4 центнера с гектара и в Куйтунском районе – 20,2 центнера с гектара.
Также собрано 67 тыс. 904 тонны овощей, это 86% от плана. Больше всего картофеля получили в Усольском районе – 32 тыс. 243 тонны. На втором месте – Иркутский район. Здесь собрали 21 тыс. 207 тонн картофеля.
Других овощей получили 22 тыс. 280 тонн – это 79,2% от плана. В том числе капусты – 8 тыс. 292 тонны, свёклы – 3 тыс. 663 тонны, моркови – 4 тыс. 857 тонн. Сена заготовили 174 тыс. 172 тонны или 80,4% от плана, сенажа – 226 тыс. 480 тонн, это 94,7% от плана, силоса – 172 тыс. 96 тонн или 85,1% от плана.
Качественное молоко
Роскачество обнародовало итоги первого всероссийского исследования качества молока. По результатам испытаний 21 товар отвечает не только обязательным требованиям, но и превосходит действующие ГОСТы. Лучшие могут получить государственный Знак качества, среди них четыре наименования молока из Иркутской области, это продукция АО «Большееланское», ПАО «Белореченское» и Иркутского молочного завода.
Исследование проводилось по поручению правительства Российской Федерации совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Проверяли молоко жирностью 3,2% по 26 показателям качества и безопасности. Исследовали продукцию на наличие расширенной группы антибиотиков, микробиологические показатели, а также на фактическое содержание жира, соответствие заявленной информации на этикетке. Важным вектором стала проверка на предмет фальсификаций и снижения себестоимости продукта.
Лидерами по качеству молока стали производители из Иркутской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Калининградской, Кировской областей, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Самарской области, республик Карелия и Адыгея, Тюменской и Челябинской областей.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Международный день пожилых людей
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая различные ...
По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
МИР - полезный пластик для пенсионеров
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Еще раз о кредитовании пенсионеров
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...