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Осенняя кладовая
По инф. правительства Иркутской области   
20 Октября 2018 г.
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Хорошая осенняя погода благоприятно влияет на сбор урожая в Иркутской области. После периода дождей аграриям важно использовать сухие тёплые дни максимально эффективно. И, как докладывают с полей, им это вполне удаётся. Кроме того, производители молочной продукции могут тоже похвастаться успехами – их старания оценили на федеральном уровне.

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Время собирать урожай

Аграрии Иркутской области намолотили 713 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 19 центнеров с гектара, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина.

– Установилась благоприятная погода. Сбор урожая идёт в нормальном темпе. Сельхозтоваропроизводители работают слаженно и прилагают все усилия, чтобы достигнуть целей, которые были поставлены в рамках этой уборочной кампании, – отметила первый замминистра.

Лидерами по валовому сбору зерна стали Куйтунский и Черемховский районы, где получили более 100 тыс. тонн этой продукции. Самая высокая урожайность зерна отмечена в Усольском районе – 22,1 центнера с гектара, в Черемховском районе – 21,4 центнера с гектара и в Куйтунском районе – 20,2 центнера с гектара.

Также собрано 67 тыс. 904 тонны овощей, это 86% от плана. Больше всего картофеля получили в Усольском районе – 32 тыс. 243 тонны. На втором месте – Иркутский район. Здесь собрали 21 тыс. 207 тонн картофеля.

Других овощей получили 22 тыс. 280 тонн – это 79,2% от плана. В том числе капусты – 8 тыс. 292 тонны, свёклы – 3 тыс. 663 тонны, моркови – 4 тыс. 857 тонн. Сена заготовили 174 тыс. 172 тонны или 80,4% от плана, сенажа – 226 тыс. 480 тонн, это 94,7% от плана, силоса – 172 тыс. 96 тонн или 85,1% от плана.

Качественное молоко

Роскачество обнародовало итоги первого всероссийского исследования качества молока. По результатам испытаний 21 товар отвечает не только обязательным требованиям, но и превосходит действующие ГОСТы. Лучшие могут получить государственный Знак качества, среди них четыре наименования молока из Иркутской области, это продукция АО «Большееланское», ПАО «Белореченское» и Иркутского молочного завода.

Исследование проводилось по поручению правительства Российской Федерации совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Проверяли молоко жирностью 3,2% по 26 показателям качества и безопасности. Исследовали продукцию на наличие расширенной группы антибиотиков, микробиологические показатели, а также на фактическое содержание жира, соответствие заявленной информации на этикетке. Важным вектором стала проверка на предмет фальсификаций и снижения себестоимости продукта.

Лидерами по качеству молока стали производители из Иркутской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Калининградской, Кировской областей, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Самарской области, республик Карелия и Адыгея, Тюменской и Челябинской областей.

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