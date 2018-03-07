Организацию медпомощи надо совершенствовать

Депутатские слушания и 44-е очередное заседание думы города Иркутска состоялись в конце февраля. На депутатских слушаниях рассмотрели одиннадцать вопросов. Среди них – вопросы благоустройства, реконструкции капитальных объектов, отлова безнадзорных животных, блок социальных тем.

В числе прочих вопросов депутаты обсудили порядок взаимодействия органов местного самоуправления по организации медицинской помощи населению с региональными органами власти.

Начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по городу Иркутску министерства здравоохранения Иркутской области Вероника Войцеховская напомнила, что с 2014 года полномочия в сфере здравоохранения переданы на областной уровень. Компетенция органов местного самоуправления регламентирована определённым перечнем вопросов местного значения, в числе которых создание условий для оказания медицинской помощи.

Председатель постоянной комиссии думы по социальной политике Евгений Выговский, комментируя доклад, добавил, что полномочия органов МСУ необходимо конкретизировать. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность обращения к Законодательному собранию Иркутской области с инициативой по внесению дополнений в областной закон № 81-ОЗ.

Депутат также подчеркнул, что требуется более плотное взаимодействие в вопросе строительства служебного жилья для медиков и лечебных учреждений на территории муниципалитета.

– На заседаниях комиссии по социальной политике рассмотрим этот вопрос весной или в начале лета ещё раз, чтобы сравнить планы города и министерства в этой работе, – отметил Евгений Выговский.

На заседании городского парламента также были внесены изменения в ряд муниципальных актов и ранних решений думы, утверждена корректировка бюджета города Иркутска на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, принят отчёт о результатах приватизации муниципального имущества города за 2017 год, одобрена Стратегия социально-экономического развития Иркутска до 2030 года.

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