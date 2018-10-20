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Организации инвалидов «Надежда» – 10 лет
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
20 Октября 2018 г.
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Торжественное мероприятие прошло в центре абилитации и пожизненного сопровождения людей с психическими отклонениями: организации инвалидов исполнилось 10 лет. «Надежда» – единственная организация в Иркутске, где обеспечивают полную занятость взрослым инвалидам с нарушениями интеллектуального и психического развития.

1910 centr Nadejda

В центре размещаются мастерские, бытовые помещения, есть небольшой зал для встреч и мероприятий. В течение дня люди с ограниченными возможностями под присмотром наставников работают в мастерских по деревообработке, валянию, ткачеству и шитью, обучаются навыкам полиграфии, делопроизводства.

В честь юбилея центра руководителю Татьяне Фёдоровой был вручен приветственный адрес от имени мэра города Дмитрия Бердникова.

«Много лет объединение выполняет благородную миссию – помогает людям с особенностями развития реализовать своё право на полноценный труд, реабилитацию и социальную жизнь. Важным шагом в расширении деятельности общественной организации стало открытие в прошлом году социального центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова). Примите слова благодарности за Ваше милосердие, терпение, бескорыстную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Искренне желаю Вам, всем сотрудникам и участникам общественной организации «Надежда» доброго здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» – говорится в поздравлении.

Общественная организация «Надежда» неоднократно выигрывала различные конкурсы: «Президентский грант», «Губернское собрание» и «Миллион на добрые дела».

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