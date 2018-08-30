Органы прокуратуры защищают права инвалидов

Надзор за исполнением законодательства о социальной защите инвалидов органами прокуратуры Иркутской области осуществляется на постоянной основе и является одним из приоритетных.

В 2016–2017 годах прокурорами выявлено 4471 нарушение пенсионного законодательства и законодательства о защите прав инвалидов и престарелых. В целях их устранения внесено 440 представлений, принесено 24 протеста, по инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 117 должностных лиц, в суд направлено 1740 исков на сумму 248,2 млн руб., по материалам прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел.

В первом полугодии 2018 года проведена проверка исполнения органами государственной власти, местного самоуправления, организациями законодательства о защите прав инвалидов, в том числе при реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы, других социальных программ.

В ходе прокурорских проверок выявлены многочисленные нарушения трудовых, жилищных прав инвалидов, их прав на охрану здоровья, социальное обслуживание.

Практически в каждом городе и районе прокуроры были вынуждены вмешиваться для понуждения к созданию для инвалидов безбарьерной среды. Государственными, муниципальными учреждениями, коммерческими организациями не всегда соблюдаются требования о выделении бесплатных мест для парковки транспорта инвалидов. Зачастую официальные сайты местных администраций, учреждений здравоохранения, образования и других не содержат альтернативную версию для слабовидящих. В библиотеках отсутствует периодическая, научная, учебно-методическая и художественная литература для инвалидов.

В Ангарске после рассмотрения мер прокурорского реагирования приведены в соответствие с нормативными требованиями интернет-сайты шести образовательных организаций, пяти управляющих компаний, которые не были обеспечены альтернативной версией для слабовидящих.

В Братском районе приведены в соответствие с законодательством Правила содержания домашних и сельскохозяйственных животных на территории муниципальных образований, ранее устанавливавшие запрет на появление инвалидов, использующих собак-проводников, на объектах социального назначения.

В Падунском районе Братска по требованию прокурора ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» выделил бесплатные места для парковки автомобилей для инвалидов на стоянках транспортных средств.

По результатам рассмотрения представлений прокурора Эхирит-Булагатского района органами местного самоуправления принимаются меры по обеспечению Ново-Николаевской, Байтогской сельской библиотек, МКУ «КИЦ МО «Кулункунское» аудиокнигами и литературой со шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих.

После вмешательства прокуратуры города Ангарска в трёх организациях созданы рабочие места для трудоустройства инвалидов. Работодатели привлечены судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ. Факты неисполнения законодательства в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов также пресечены прокурорами городов Братска, Саянска, Октябрьского и других районов. Во исполнение судебного решения по иску прокурора Свердловского района восемь работодателей предоставляют в органы занятости информацию о наличии вакантных мест для трудоустройства инвалидов. По инициативе прокурора города Черемхово, Усть-Илимского межрайонного прокурора руководителям трёх организаций судом назначены административные штрафы за непредоставление сведений в органы занятости.

По результатам рассмотрения представления прокурора города Саянска центром занятости, в котором предлагалась безработным инвалидам работа, не соответствующая их состоянию здоровья, приняты меры к устранению нарушений.

Принимались меры к защите имущественных и жилищных прав инвалидов. В Саянске по требованию прокурора инвалид принят на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма. По результатам рассмотрения судом иска прокурора администрация Черемхова предоставила инвалиду жилое помещение по договору соцнайма с учётом права на дополнительную жилую площадь.

Прокуратурой города Саянска также было установлено, что ОГБУ СО «Саянский психоневрологический интернат» в отсутствие предварительного разрешения органа опеки и попечительства в 2016–2017 годах заключались с ООО «Ритуальная служба «Вечность» прижизненные договоры на оказание ритуальных услуг недееспособным гражданам.

Поскольку договоры оплачивались из их пенсий, это повлекло уменьшение имущества подопечных. Нарушения прав инвалидов устранены по представлению прокурора города, внесённому министру социального развития, опеки и попечительства области, пять должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

В судебном порядке по инициативе прокуратуры семь указанных договоров признаны недействительными и применены последствия недействительности сделки путём возврата денежных средств на расчётные счета недееспособных граждан. К остальным договорам заключены дополнительные соглашения, исключающие невыгодные условия для граждан. На все заключённые договоры оказания ритуальных услуг получены разрешения органов опеки на расходование денежных средств недееспособных граждан.

По результатам рассмотрения представления прокурора города Черемхово в ОГБУ СО «Дом интернат для престарелых и инвалидов города Черемхово и Черемховского района» обеспечено исправное функционирование пожарной сигнализации, приняты на работу заведующий отделением милосердия и психолог. По инициативе прокурора органами пожарного надзора руководитель привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В регионе не всеми органами местного самоуправления созданы комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, для обеспечения условий их доступности. По инициативе ряда прокуроров такие комиссии созданы.

Нарушаются права инвалидов на льготное лекарственное обеспечение. Это зачастую вызвано несвоевременным формированием потребности и закупа лекарств. К примеру, в 2018 году по этим причинам лекарствами несвоевременно обеспечены инвалиды, страдающие онкологическими заболеваниями. По данным фактам прокурорами городов Ангарска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Братского района приняты меры реагирования в отношении медицинских организаций. Прокуратурой области внесено представление министру здравоохранения.

Прокурорами выявлены нарушения прав детей-инвалидов в сфере реализации реабилитационных мероприятий.

Например, прокурором города Ангарска установлено, что органами соцзащиты Ангарского городского округа заключены лишь соглашения с ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», с общественной организацией «Импульс» (организация и проведение спортивного досуга). Иных соглашений, в том числе с целью оказания родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей-инвалидов психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, учреждением не заключено. Кроме того, выявлено ненадлежащее исполнение полномочий, ненадлежащее оказание социальных услуг.

Распространены случаи необеспечения нуждающихся инвалидов путёвками на санаторно-курортное лечение, вызванные недостатком финансирования из федерального бюджета.

В 2017 году свыше трёх тысяч инвалидов не были обеспечены техническими средствами реабилитации. Это, в первую очередь, вызвано недостатком финансирования из бюджета Фонда социального страхования России расходов на данные цели.

В ходе проверки фактического исполнения государственных контрактов – получения технических средств реабилитации инвалидами выявлены многочисленные нарушения. В результате проверки прокурором города Ангарска по исполнению государственного контракта на выполнение работ по обеспечению в 2018 году бандажами инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов; государственного контракта на выполнение работ по обеспечению в 2018 году ортезами (корсетами) инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов установлено, что имеются случаи неполучения указанных средств гражданами в связи с невозможностью прибытия получателей в Иркутск для получения данных средств реабилитации.

В адрес управляющей государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации внесено представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, которое находится на рассмотрении.

Как уже сообщалось, в октябре 2017 года в здании частного дома престарелых «Пансионат Святой Милицы» произошёл пожар, в результате которого пострадали девять человек, трое погибли. В ходе проведённых проверок прокуратурой Куйбышевского района Иркутска выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, санитарных правил. По инициативе прокуратуры Фонд паллиативной помощи имени Святой Милицы привлечён к административной ответственности, предусмотренной статьями 6.3, 6.4, 6.6, 20.4 КоАП РФ, в виде штрафов и административного приостановления деятельности. Следственным отделом по Куйбышевскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238, п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ по фактам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека.

В рамках настоящей проверки прокуроры также выявили нарушения закона в деятельности указанных организаций.

Прокуратурой Братского района с привлечением правоохранительных и контролирующих органов проведена проверка в приюте «Миротворец». Он был незаконно организован гражданами в жилом доме в Сахарово. Наряду с этим, здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Деятельность приюта прекращена, приняты меры к расселению находящихся в нём граждан.

Прокуратурой города Шелехова выявлены многочисленные нарушения прав инвалидов и престарелых, находящихся в частном доме «Благо». Он не соответствовал противопожарным и санитарным нормам. Услуги медицинского характера по сестринскому делу оказывались в отсутствие лицензии. По результатам проверки приняты меры к привлечению виновных лиц к административной ответственности. Поскольку дальнейшая деятельность пансионата создаёт угрозу для жизни и здоровья инвалидов, прокурором города предъявлено в суд исковое заявление о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя в частном доме «Благо» до устранения выявленных нарушений.

Также прокуратурой Шелехова направлено в суд исковое заявление о возложении на другого предпринимателя обязанности устранить нарушения противопожарных и санитарных норм, выявленные при проверке дома для престарелых граждан «Усадьба».

Нарушения закона в негосударственных организациях социального обслуживания были пресечены и прокурорами Иркутского района, Куйбышевского района Иркутска.

Всего по результатам настоящей проверки прокурорами в целях устранения выявленных нарушений закона внесено 150 представлений, принесено девять протестов, объявлено два предостережения, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 33 должностных лица.

Прокурором области прокурорам направлено указание об усилении надзора за исполнением законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов, информационное письмо. О результатах проверки проинформированы губернатор Иркутской области, уполномоченные по правам человека и ребёнка области. В целях устранения выявленных нарушений закона заместителем прокурора области внесены представления первому заместителю губернатора Иркутской области – председателю правительства Иркутской области, руководителю Иркутского регионального отделения ФСС РФ, областным министрам: здравоохранения; образования; жилищной политики, энергетики и транспорта области, которые находятся в стадии рассмотрения.

В целях обеспечения доступности обращения в органы прокуратуры в июле этого года организован личный приём прокурором области граждан, проживающих в областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Проведена встреча заместителя прокурора области с членами Иркутской областной организации всероссийского общества инвалидов. На заданные вопросы руководством прокуратуры области даны ответы разъяснительного характера. Их разрешение взято на контроль.

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