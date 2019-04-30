Опубликовано расписание движения садоводческих автобусов с 1 мая

С 1 мая по 30 сентября 2019 года в Иркутске вводится летнее расписание садоводческих маршрутов, обслуживаемых МУП «Иркутскавтотранс».

Полный график их движения опубликован на сайте администрации Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.

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