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Опубликовано расписание движения садоводческих автобусов с 1 мая
По инф. Телеинформа   
30 Апреля 2019 г.
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С 1 мая по 30 сентября 2019 года в Иркутске вводится летнее расписание садоводческих маршрутов, обслуживаемых МУП «Иркутскавтотранс».

avtobus 1

 

Полный график их движения опубликован на сайте администрации Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.

По инф. Телеинформа

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