Опережающими темпами

По темпам роста инвестиций Иркутская область вышла на первое место в Сибирском федеральном округе и на восьмое в России. За 9 месяцев 2017 года прирост показателя составил 4,5% к соответствующему периоду 2016 года, а в целом за 2016 год объём инвестиций составил порядка 248 млрд рублей, что на 12,7% больше уровня 2015 года. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова. По её словам, это лишь один из показателей эффективности реализации государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015–2020 гг.

В период реализации программы был выполнен ряд важнейших мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, развитие промышленности, повышение туристического потенциала региона, поддержку перечня проектов народных инициатив, а также на повышение качества, доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

– На развитие данных направлений в 2017 году было выделено более 2 млрд рублей из областного бюджета. Основными результатами реализации мероприятий госпрограммы стали рост промышленного производства и объёма инвестиций, – пояснила Марина Петрова. – Кроме того, в 2016 году государственной программе Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» присвоена высокая оценка эффективности – 91,7%.

Ещё один показатель эффективности – сводный индекс промышленного производства. За 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого он составил 104,7%, что обеспечено ростом добывающей и обрабатывающей промышленностей, а также ростом производства и распределения электроэнергии, газа и воды. По данному показателю Иркутская область входит в первую четвёрку среди субъектов СФО.

В сфере поддержки малого и среднего бизнеса в рамках госпрограммы были предоставлены межбюджетные трансферты монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области. Государственную поддержку получили 44 предприятия, на которых создали 104 рабочих места.

В сфере развития промышленности в рамках госпрограммы в 2017 году были предоставлены субсидии семи промышленным предприятиям региона в объёме 54 млн рублей. В результате реализации данных инвестиционных проектов были созданы новые рабочие места, привлечено более 263 млн рублей внебюджетных инвестиций на реализацию проектов по модернизации и развитию промышленности.

В сфере развития туризма в рамках госпрограммы были завершены работы по проектированию объектов инфраструктуры особой экономической зоны, в 2018 году на создание сетей водопровода и бытовой канализации, достаточных для обеспечения потребностей действующих резидентов, будет направлено 124 млн рублей.

Для решения первоочередных вопросов муниципальных образований в рамках госпрограммы также реализуется проект «Народные инициативы» с ежегодным финансированием в 500 млн рублей, получатели субсидий – городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. В областном бюджете на 2018 год на проект выделяется 650 млн рублей.

Кроме того, в результате реализации данной госпрограммы в Иркутской области было создано и в настоящее время действует 47 многофункциональных центров (МФЦ) и 153 территориально обособленных структурных подразделения, в результате чего 96% населения региона имеет доступ к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания. Общее количество обращений заявителей за 2017 год в многофункциональные центры «Мои документы» составило более 3,1 млн человек.

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