Опера, балет и Ангара

Театральные постановки под открытым небом – уникальный проект в «Тальцах».

Спектакли под открытым небом – уникальный проект, который в последнее время удивляет и радует жителей областного центра. Постановки идут в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», где на фоне Ангары устанавливается сцена, места для зрителей располагаются здесь же – на открытой площадке. Сначала иркутянам показали знаменитый балет «Лебединое озеро», второй постановкой стала опера «Царская невеста».

Опера, понятная всем

Это большая удача – осуществить такой проект, поставить спектакль под открытым небом. Подобные проекты в регионе планируется продолжать развивать и совершенствовать. Об этом по окончании постановки оперы композитора Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– Мы пока только начинаем работать над такими проектами в области культуры, несколько раз в год надо их реализацию планировать. Вы помните, что этим летом здесь прошла балетная постановка под открытым небом «Лебединое озеро», которую осуществил Московский областной государственный театр «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, – сообщил губернатор. – Мы подписали с театром соглашение, в рамках которого в Иркутском театральном училище открывается новая специальность «Искусство балета» – курса подготовки будущих артистов балета. Будем создавать собственную балетную труппу для того, чтобы у нас в области были собственные постановки.

Руководителем проекта по постановке оперы «Царская невеста» в «Тальцах» выступил главный дирижёр и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш. Режиссёром стала Наталья Печёрская, которая долгие годы являлась главным режиссёром Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского. Художником постановки является заслуженный деятель искусств России, иркутский сценограф, главный художник Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Александр Плинт.

Сцена для оперы была смонтирована на территории Илимского острога – деревянной крепости XVII века, которая послужила естественной декорацией. Посмотреть уникальную постановку смогли более 800 человек.

– Мы стали с вами свидетелями экстраординарного события, большого музыкального праздника. Постановка выдающегося композитора представляет собой стилизацию русской жизни середины XVI века. Сюжет произведения перенёс нас в эпоху Ивана Грозного. Опера больших страстей. Участие в постановке приняла большая международная команда, – сказал музыкальный критик, продюсер, эксперт музыкальных театров Союза театральных деятелей России Алексей Садовский.

В постановке оперы приняли участие Губернаторский симфонический оркестр, камерный хор Иркутской областной филармонии под руководством Елены Бояркиной, а также приглашённые солисты ведущих оперных театров. Это Алексей Тихомиров (Московский музыкальный театр «Геликон-опера»), Савва Хастаев (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра), Виктория Каркачева и Владимир Комович (Государственный академический Большой театр России), Джимми Магсеви (Берлинская государственная опера), Желько Андрич (Сербская национальна опера), Мария Тощева и Екатерина Переверзева (Иркутская областная филармония), Екатерина Кочетова (Красноярский театр оперы и балета) и яркая оперная исполнительница, выпускница Центра оперного пения Галины Вишневской Анастасия Привознова.

– Дорогу осилит идущий. Надо было с чего-то начинать, тогда мы просто собрались работать и работали в удовольствие, – сказала Наталья Печёрская.

– Для меня «Царская невеста» – очень близкое произведение. Это великолепная музыка про историю России. Несмотря на то, что в этой опере есть загадка, она всегда будет понятна русскому зрителю, – пояснил Илмар Лапиньш.

Дорога юных дарований

К слову, идея губернатора воспитывать в Приангарье собственных артистов балета уже начала воплощаться в жизнь. Набор на новую специальность «Искусство балета» открыт в Областном государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении Иркутском театральном училище. Оно получило лицензию на осуществление образовательного процесса по данному направлению.

К конкурсным испытаниям допускаются кандидаты в возрасте 10–11 лет, окончившие начальную школу. Обучение рассчитано на 7 лет и 10 месяцев. Общее образование воспитанники будут получать в МБОУ СОШ № 14, занятия балетом будут проходить в залах Иркутского музыкального театра. Приём документов для поступления на новую специальность уже начался. Зачисление пройдёт по результатам вступительных испытаний, которые стартуют 26 августа. Набор проводит художественный руководитель курса, выпускница Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, директор Детской балетной студии Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского Марина Демьяненко.

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