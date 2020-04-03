Онлайн-марафон балетов «Классика и современность» представит музтеатр

Иркутский музыкальный театр имени Загурского организует онлайн-марафон балетов «Классика и современность».
В конце марта и начале апреля запланированные в театре показы балетов были отменены в связи с осложнением эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба театра.
– Но мы очень хотим порадовать и поддержать наших зрителей, и карантин этому не помеха, – говорится в сообщении.
С 3 апреля на официальном Youtube-канале Иркутского музтеатра стартует онлайн-марафон балетных спектаклей.
– Целых шесть дней потрясающей хореографии, – говорят в театре. – Это и классика с ее традициями в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, и яркие оригинальные постановки в авторском прочтении Людмилы Цветковой.
В период карантина неизбежно приходится больше времени проводить дома, люди меньше двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. И - соблюдать меры безопасности! Соответствующие советы дал Роспотребнадзор.
Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало памятку, как правильно делать уборку во время домашней изоляции. Специалисты рассказали, сколько раз в день надо проводить дезинфекцию и в какой последовательности обрабатывать помещения. Кроме того, ведомство поделилось рецептом дезинфицирующего средства.
Коронавирусом в России заразились уже 4 тысяч 731 человек, только за последние сутки заболели 582 человека. Умерли 43 человека. Примечательно, что многие из заболевших — это люди моложе 39 лет, страдающие заболеваниями. Рассказываем, что происходит в регионах страны в первых числах апреля.
Известная певица Марина Хлебникова несколько лет назад пережила ужасную трагедию, с мыслями о которой ей по сей день очень непросто смириться. Артистка обнаружила дома бездыханное тело своего мужа, который совершил самоубийство.
Проживающие в Дербенте ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы получат дополнительно по одному миллиону рублей. Денежные средства будут выделены из фонда сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, сообщается на официальном сайте городского округа.
Согласно закону, вступившему в силу 28 марта, Банк России будет аннулировать лицензии владельцев ценных бумаг, которые имеют нелегальный игорный бизнес. Новые правила помогут исключить незаконные организации и обезопасить население от негативного воздействия подобных заведений. В случае нарушения проведения лотерей и организацию незаконных азартных игр, владельцы ценных бумаг потеряют право предоставлять гемблинг-услуги.
Соловьи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления. Как считают испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе, за последние 20 лет у этих птиц сократился размах крыльев — это адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды, пишет ВВС.
Во время самоизоляции россияне активно смотрят фильмы и сериалы, на которые не хватало времени в повседневности. Оказалось, что самыми востребованными лентами у зрителей являются новинки проката и фильм «Заражение» Стивена Содерберга.
Ах, какая это была профессия! Мальчишки, и даже многие девчонки, мечтали с рюкзаками за плечами стирать белые пятна с геологических карт родины. В школах организовывали геологические походы. И ребята под руководством опытных геологов с удовольствием отправлялись в недальние маршруты, где их знакомили не только с образцами пород, но и с окружающей природой. Правда, тогда это никто не называл экотуризмом, просто была конкретная задача – научить школьников быть внимательнее к тому, что находится под ногами, познакомить с удивительным миром минералов, приохотить к поиску полезных ископаемых. О геологах слагали песни самые талантливые композиторы и поэты. В техникумы и вузы на геологические специальности конкурсы были – десятки человек на место! Хотя обучение было совсем не простым, и требования к учащимся и студентам предъявлялись весьма строгие…
Телепродюсер Марта Могилевская раскрыла тайны любовного треугольника, невольным героем которого она сама и стала. Среди участников этого конфликта личных отношений была Алла Пугачёва и музыкант Сергей Челобанов. По словам Марты, Алла Борисовна очень ревновала своего мужчину, хотя реальных оснований для этого не было.
В Польше в музей города Грубешова археологи передали клад массой около 5,5 кг, состоящий из почти 1800 серебряных монет. По мнению археологов, это одно из величайших сокровищ римского периода, обнаруженное на территории этой страны.
В мире, где в последние месяцы все более опасной становиться новая инфекция люди хотят знать, так есть ли жизнь после смерти. Ученые уже давно занимаются этим вопросом и вот недавно было проведено новое исследование, в котором были приведены новые доказательства.
На днях вышло большое интервью популярной российской певицы с украинскими корнями Лолиты Милявской украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В том числе артистка рассказала о нападении на её маму, которое произошло в Киеве.
"(...) Как это часто бывает в России, все начинается и заканчивается любимым поэтом Александром Пушкиным. "В разгар кризиса с коронавирусом давайте перечитаем его стихи, написанные во время эпидемии холеры, которая тогда поразила страну и вынудила его оставаться на карантине в сельской местности", - говорит Валерий Шиптов. Почти два столетия спустя, как и многие москвичи, этот 71-летний пенсионер недавно отправился на лоно природы, на дачу. Унаследованный от СССР загородный дом, расположенный вдали от города и его свода правил, служил спокойной гаванью для homosovieticus, сегодня он тоже остается излюбленным убежищем для многих россиян", - пишет корреспондент французской газеты La Croix Бенжамен Кенель.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.