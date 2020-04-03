ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Онлайн-марафон балетов «Классика и современность» представит музтеатр
По инф. Телеинформа   
03 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

balet

Иркутский музыкальный театр имени Загурского организует онлайн-марафон балетов «Классика и современность».

teatr zagurskogo

В конце марта и начале апреля запланированные в театре показы балетов были отменены в связи с осложнением эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба театра.

– Но мы очень хотим порадовать и поддержать наших зрителей, и карантин этому не помеха, – говорится в сообщении.

С 3 апреля на официальном Youtube-канале Иркутского музтеатра стартует онлайн-марафон балетных спектаклей.

– Целых шесть дней потрясающей хореографии, – говорят в театре. – Это и классика с ее традициями в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, и яркие оригинальные постановки в авторском прочтении Людмилы Цветковой.

Онлайн-показы балетов можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/ИркутскийМузыкальныйТеатр с 12.00 до 24.00 в указанные ниже даты.

Расписание онлайн-показов:

3 апреля романтический балет в двух действиях «Казанова»;

5 апреля балет в одном действии «Шахеразада»;

7 апреля рок-балет в двух действиях «Кармен»;

9 апреля балет в одном действии «Дон Кихот»;

11 апреля балет в одном действии по мотивам сказок Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»;

13 апреля балет в двух действиях «Щелкунчик».

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Официальные советы: как в период пандемии в магазинах «закупаться»?
    В период карантина неизбежно приходится больше времени проводить дома, люди меньше двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. И - соблюдать меры безопасности! Соответствующие советы дал Роспотребнадзор.
  • Убираться дома во время эпидемии надо пару раз в день
    Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало памятку, как правильно делать уборку во время домашней изоляции. Специалисты рассказали, сколько раз в день надо проводить дезинфекцию и в какой последовательности обрабатывать помещения. Кроме того, ведомство поделилось рецептом дезинфицирующего средства.
  • В Рязанской области мужчина застрелил пятерых соседей
    Массовое убийство произошло в поселке Елатьма Рязанской области. Один из жильцов трехэтажного дома застрелил пятерых соседей. Среди убитых есть девушка.
  • Картина коронавируса в России: тревожно, но надежда есть
    Коронавирусом в России заразились уже 4 тысяч 731 человек, только за последние сутки заболели 582 человека. Умерли 43 человека. Примечательно, что многие из заболевших — это люди моложе 39 лет, страдающие заболеваниями. Рассказываем, что происходит в регионах страны в первых числах апреля.
  • Тяжёлая утрата Марины Хлебниковой: певица решила поставить памятник мужу-самоубийце
    Известная певица Марина Хлебникова несколько лет назад пережила ужасную трагедию, с мыслями о которой ей по сей день очень непросто смириться. Артистка обнаружила дома бездыханное тело своего мужа, который совершил самоубийство.
  • В Дербенте ветераны получат к 9 Мая по миллиону
    Проживающие в Дербенте ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы получат дополнительно по одному миллиону рублей. Денежные средства будут выделены из фонда сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, сообщается на официальном сайте городского округа.
  • В Подмосковье поймали мошенников. Автоподставы пенсионерам устраивали, негодяи!
    Подмосковными полицейскими задержаны участники организованной группы, занимавшиеся автоподставами.
  • В Якутии женщина пробежала полумарафон в квартире
    Жительница северного города Алдан Светлана Хамидулина, соблюдая режим самоизоляции, пробежала полумарафон — 21,1 километра — в стандартной однокомнатной квартире.
  • Сфера азарта: В России вступил в силу новый закон для защиты гемблинга, новости официального сайта Джойказино онлайн и другие события
    Сфера азарта: В России вступил в силу новый закон для защиты гемблинга, новости официального сайта Джойказино онлайн и другие события Согласно закону, вступившему в силу 28 марта, Банк России будет аннулировать лицензии владельцев ценных бумаг, которые имеют нелегальный игорный бизнес. Новые правила помогут исключить незаконные организации и обезопасить население от негативного воздействия подобных заведений. В случае нарушения проведения лотерей и организацию незаконных азартных игр, владельцы ценных бумаг потеряют право предоставлять гемблинг-услуги.
  • Прогнозы тревожные: мы можем потерять соловьев
    Соловьи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления. Как считают испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе, за последние 20 лет у этих птиц сократился размах крыльев — это адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды, пишет ВВС.
  • А что бы интересного посмотреть на карантине?
    Во время самоизоляции россияне активно смотрят фильмы и сериалы, на которые не хватало времени в повседневности. Оказалось, что самыми востребованными лентами у зрителей являются новинки проката и фильм «Заражение» Стивена Содерберга.
  • О геологии и не только…
    Ах, какая это была профессия! Мальчишки, и даже многие девчонки, мечтали с рюкзаками за плечами стирать белые пятна с геологических карт родины. В школах организовывали геологические походы. И ребята под руководством опытных геологов с удовольствием отправлялись в недальние маршруты, где их знакомили не только с образцами пород, но и с окружающей природой. Правда, тогда это никто не называл экотуризмом, просто была конкретная задача – научить школьников быть внимательнее к тому, что находится под ногами, познакомить с удивительным миром минералов, приохотить к поиску полезных ископаемых. О геологах слагали песни самые талантливые композиторы и поэты. В техникумы и вузы на геологические специальности конкурсы были – десятки человек на место! Хотя обучение было совсем не простым, и требования к учащимся и студентам предъявлялись весьма строгие…
  • «Она Челобанова очень любила, а тут я перед носом кручусь...»: Марта Могилевская поведала о конфликте с Аллой Пугачёвой
    Телепродюсер Марта Могилевская раскрыла тайны любовного треугольника, невольным героем которого она сама и стала. Среди участников этого конфликта личных отношений была Алла Пугачёва и музыкант Сергей Челобанов. По словам Марты, Алла Борисовна очень ревновала своего мужчину, хотя реальных оснований для этого не было.
  • В Польше фермер нашел в поле клад времен римского периода
    В Польше в музей города Грубешова археологи передали клад массой около 5,5 кг, состоящий из почти 1800 серебряных монет. По мнению археологов, это одно из величайших сокровищ римского периода, обнаруженное на территории этой страны.
  • На Филлипинах в нарушителей карантина будут стрелять... на поражение!
    Полиции и военным Филиппин разрешили стрелять на поражение по нарушителям карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавируса. такой приказ отдал лидер Филиппин Родриго Дутерте.
  • Смерть всё расставляет ловушки ученым: то они доказывают, что она есть, сейчас вот что нет…
    В мире, где в последние месяцы все более опасной становиться новая инфекция люди хотят знать, так есть ли жизнь после смерти. Ученые уже давно занимаются этим вопросом и вот недавно было проведено новое исследование, в котором были приведены новые доказательства.
  • Красную книгу России обновили впервые за четверть века
    Список Красной книги РФ обновлен впервые за 23 года. В него попали 43 новых объекта животного мира, в том числе 29 видов птиц и 14 млекопитающих.
  • Лолита рассказала о нападении на её маму в центре Киева
    На днях вышло большое интервью популярной российской певицы с украинскими корнями Лолиты Милявской украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В том числе артистка рассказала о нападении на её маму, которое произошло в Киеве.
  • Врачи сомнневаются в пользе самодельных масок. Но других-то нет...
    Набирающие сейчас популярность самодельные маски бесполезны, заявил председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
  • Переживаем коронавирус как можем: кто обращается к грядкам, а кто и к Пушкину
    "(...) Как это часто бывает в России, все начинается и заканчивается любимым поэтом Александром Пушкиным. "В разгар кризиса с коронавирусом давайте перечитаем его стихи, написанные во время эпидемии холеры, которая тогда поразила страну и вынудила его оставаться на карантине в сельской местности", - говорит Валерий Шиптов. Почти два столетия спустя, как и многие москвичи, этот 71-летний пенсионер недавно отправился на лоно природы, на дачу. Унаследованный от СССР загородный дом, расположенный вдали от города и его свода правил, служил спокойной гаванью для homosovieticus, сегодня он тоже остается излюбленным убежищем для многих россиян", - пишет корреспондент французской газеты La Croix Бенжамен Кенель.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске