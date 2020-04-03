Онлайн-марафон балетов «Классика и современность» представит музтеатр

Иркутский музыкальный театр имени Загурского организует онлайн-марафон балетов «Классика и современность».

В конце марта и начале апреля запланированные в театре показы балетов были отменены в связи с осложнением эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба театра.

– Но мы очень хотим порадовать и поддержать наших зрителей, и карантин этому не помеха, – говорится в сообщении.

С 3 апреля на официальном Youtube-канале Иркутского музтеатра стартует онлайн-марафон балетных спектаклей.

– Целых шесть дней потрясающей хореографии, – говорят в театре. – Это и классика с ее традициями в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, и яркие оригинальные постановки в авторском прочтении Людмилы Цветковой.

Онлайн-показы балетов можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/ИркутскийМузыкальныйТеатр с 12.00 до 24.00 в указанные ниже даты.

Расписание онлайн-показов:

• 3 апреля романтический балет в двух действиях «Казанова»;

• 5 апреля балет в одном действии «Шахеразада»;

• 7 апреля рок-балет в двух действиях «Кармен»;

• 9 апреля балет в одном действии «Дон Кихот»;

• 11 апреля балет в одном действии по мотивам сказок Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»;

• 13 апреля балет в двух действиях «Щелкунчик».

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По инф. Телеинформа

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