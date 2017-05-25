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Он погиб за Родину
Редакция «Мои года»   
25 Мая 2017 г.
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Разыскиваются родственники красноармейца Прокофия Алексеевича Быкова.

Военный комиссариат Октябрьского и Правобережного административных округов Иркутска разыскивает родственников и близких участника Великой Отечественной войны, красноармейца Прокофия Алексеевича Быкова для того, чтобы передать им информацию о месте воинского захоронения и нахождения мемориала, где увековечена фамилия воина.

Он родился в 1909 году в Иркутской области, был призван на фронт Иркутским ГВК, воевал в 360-й Невельской стрелковой дивизии. Прокофий Быков погиб 6 ноября 1943 года под деревней Зезюлино Витебской области в Белоруссии. Известно, что его сестра Ефросинья Алексеевна Быкова проживала в Иркутске по адресу: ул. 2-я Советская, д. 152.

За информацией обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 147, каб. 111. Телефон для справок: 22-30-28.

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