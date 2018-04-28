Офисы Сбербанка не будут работать 1 и 2 мая

В праздничные дни мая устанавливается особый график работы офисов Сбербанка в Иркутской области.
Так, 28 апреля обслуживание клиентов осуществляется по режиму работы понедельника, для подразделений с пятидневной рабочей неделей – с сокращенной продолжительностью на 1 час. 30 апреля офисы работают по режиму субботы с сокращенной продолжительностью на один час.
1, 2 и 9 мая – нерабочие праздничные дни для всех подразделений банка. 8 мая обслуживание клиентов осуществляется по обычному режиму работы, сокращенному на один час.
С 10 мая все филиалы банка начнут работу в обычном режиме.
Напомним, большинство банковских операции, в том числе по оплате счетов, проведению денежных переводов и многие другие, доступны в дистанционных каналах обслуживания Сбербанка.
Loading...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам • ПФР сообщает • Пенсионный справочник • Работа для пожилых •
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
Next
Prev
Заявление ПФР по поводу дефицита бюджета фонда
Внесение изменений в бюджет ПФР носит технический характер и связано с приведением его в соответствие с изменениями, которые вносятся в закон о федеральном бюджете. Увеличение дефицита бюджета ПФР на 2018 год...
Информация для граждан России и Израиля
Пенсионный фонд обращает внимание на то, что по вопросам назначения пенсии в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 6...
Вошедшие в ковчег
Взнос на капитальный ремонт: кто получит компенсацию от государства.
С 1 апреля на 2,9% индексируются социальные пенсии
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение косн...
Лучшие отделения Пенсионного фонда России
Пенсионный фонд России подвел итоги конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР. Сегодня в ходе заседания Правления Пенсионного фонда, прошедшего в Москве, Председатель Правления ПФР Антон Дроздов ...
Next
Prev
Заявление ПФР по поводу дефицита бюджета фонда
Внесение изменений в бюджет ПФР носит технический характер и связано с приведением его в соответствие с изменениями, которые вносятся в закон о федеральном бюджете. Увеличение дефицита бюджета ПФР на 2018 год...
Информация для граждан России и Израиля
Пенсионный фонд обращает внимание на то, что по вопросам назначения пенсии в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 6...