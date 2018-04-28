ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Офисы Сбербанка не будут работать 1 и 2 мая
По инф. Телеинформа   
28 Апреля 2018 г.
Изменить размер шрифта

sberbank
В праздничные дни мая устанавливается особый график работы офисов Сбербанка в Иркутской области.

Так, 28 апреля обслуживание клиентов осуществляется по режиму работы понедельника, для подразделений с пятидневной рабочей неделей – с сокращенной продолжительностью на 1 час. 30 апреля офисы работают по режиму субботы с сокращенной продолжительностью на один час.

1, 2 и 9 мая – нерабочие праздничные дни для всех подразделений банка. 8 мая обслуживание клиентов осуществляется по обычному режиму работы, сокращенному на один час.

С 10 мая все филиалы банка начнут работу в обычном режиме.

Напомним, большинство банковских операции, в том числе по оплате счетов, проведению денежных переводов и многие другие, доступны в дистанционных каналах обслуживания Сбербанка.

Загрузка...
Loading...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам ПФР сообщает Пенсионный справочник Работа для пожилых ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске