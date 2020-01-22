 Однопартийцы «Единой России» не забывают своих старейшин-юбиляров

С 80-летием поздравили старейшего однопартийца Валентину Кириллову сотрудники Усть-Илимского городского отделения «Единой России» 19 января. Вручить подарок имениннице приехали ее бывший коллега Владимир Мусорин и исполнительный секретарь местного отделения партии Ирина Кетрова.
Во время встречи бывшие коллеги пересмотрели старые фотографии и вспоминали совместные годы работы. Ранее Валентина Кириллова была секретарем Усть-Илимского отделения партии, а также во время выборов работала партийным бригадиром агитаторов на самых трудных округах.
Однопартийцы вручили Валентине Кирилловой поздравления от генсекретаря партии «Единая Россия» Андрея Турчака и благодарственное письмо от секретаря Иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола. От местного отделения партии имениннице подарили мультиварку.
Ранее в Усть-Илимском районе с 96-летием партийцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Нину Нарыжную. Посетили именинницу исполнительный секретарь Усть-Илимского районного отделения партии Олеся Кузнецова, первый заместитель секретаря Марина Войтович, представители администрации Усть-Илимского района и администрации поселка Железнодорожный.
Ветерану вручили памятные подарки, а также обсудили с именинницей важные этапы ее жизни. Нина Нарыжная рассказала партийцам, что в 1942 году была медсестрой на фронте. Она служила вместе с мужем, позже отучилась на водителя, и помогала возить машины с провизией.
Отметим, доброй традицией партии «Единая Россия» является посещение старейших однопартийцев, поздравление их с днем рождения и вручение памятных подарков.
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