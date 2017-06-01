Основные праздничные мероприятия, посвящённые 356-летию Иркутска, пройдут 3 и 4 июня. Об этом на пресс-конференции рассказали начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников и начальник муниципального учреждения «Праздник» Антон Титков.

В День города, 3 июня, мероприятия пройдут под общим девизом «Иркутск – одна большая семья». Основными площадками станут сквер имени Кирова и площадь графа Сперанского, бульвар Гагарина и площадь у памятника Александру III, остров Юность и площадь у дворца спорта «Труд». Иркутян и гостей города ждут спортивные состязания, концерты, костюмированное шествие, фестиваль национальных культур, праздничный фейерверк.

3 июня в областном центре выступят гости из Москвы: группа «Мохито» (начало концерта в 19:00 на сцене возле памятника Александру III), финалистка шоу «Голос. Дети 4» Дениза Хекилаева (концерт с её участием пройдёт на сцене в сквере имени Кирова в 16:30), квинтет под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана и солисты арт-проекта «ТенорА XXI века» (концерт начнётся на главной сцене на площади графа Сперанского в 20:00).

Кроме того, в 17:00 на сценической площадке острова Юность состоится открытие международного джазового фестиваля с участием Игоря Бутмана и коллективов из городов-побратимов Шеньяна (КНР) и Каннына (Республика Корея), а в 18:00 на площади графа Сперанского пройдёт плац-концерт с участием иркутских коллективов и оркестра Министерства обороны Монголии.

Не менее ярким обещает стать костюмированное шествие, в котором примут участие более 90 команд. Старт шествию будет дан в 14:00. По традиции участники пройдут по улице Карла Маркса: от пересечения с улицей Франк-Каменецкого и до бульвара Гагарина.

Завершится День города праздничным фейерверком в 22:30 на Нижней Набережной.

Общественный транспорт 3 июня будет работать до часу ночи. Коммунальные службы и правоохранительные органы перейдут на усиленный режим работы. Кроме того, 3 июня розничная торговля спиртным, в том числе пивом и пивными напитками, будет под запретом во всех магазинах. Исключением станут пункты общественного питания – кафе, рестораны и бары.

4 июня празднование Дня города будет продолжено. В 12:00 в сквере у Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова откроется «Литературный квартал», посвящённый творчеству Александра Вампилова, Валентина Распутина и Евгения Евтушенко. В 14:00 в сквере имени Кирова пройдёт фестиваль семейного творчества «4 стихии под небом Иркутска». На острове Юность в 12:00 пройдёт народный праздник «Троица», а в 19:00 на сценической площадке запланировано открытие кинофестиваля «Сердце Байкала» с участием популярных киноактеров.

В округах 4 июня также пройдут праздничные мероприятия: в 12:00 на ипподроме и в 13:00 на площади имени 50-летия СССР. Творческие коллективы из городов-побратимов выступят в 14:00 на площади у досугового центра «Россия» в Ново-Ленино и в 18:00 на площади имени 50-летия СССР в Октябрьском округе.