ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Один день из жизни Центрального рынка

По инф. пресс-службы Центрального рынка   
27 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

За последние годы вокруг торговых палаток на ярмарке возле Центрального рынка появилось новое асфальтовое покрытие, вечером включают освещение, работает система видеонаблюдения – торговать стало намного проще и легче, говорят предприниматели, которые работают на Центральном рынке. Это ценят и посетители, которые приезжают со всей области за свежими мясом, фруктами, овощами.

Один день из жизни Центрального рынка

Тем более сделать это сейчас на много удобнее, чем раньше: есть удобная парковка, время работы которой совпадает со временем работы самого рынка (в зимнее время, с 15.09 по 14.03, – с 8 утра до 8 вечера, в летнее время, с 15.03 по 14.09, – с 8 утра до 9 вечера).

Напомним, что для удобства автомобилистов работает сквозной проезд с улицы Тимирязева на Дзержинского, а на парковке установлено новое оборудование. Специальные автоматы оснащены жетонами, что позволило уже в августе и сентябре существенно сократить расходы на бумагу для печати чеков.

Сейчас сезон дынь. Конечно, кто-то из садоводов умудряется выращивать теплолюбивые плоды на своих участках, но таковых немного. О том, как правильно выбрать дыни, рассказывает Нигора Ганиева.

– Многие путают правила выбора дыни и арбуза, считая, что они одинаковые. Конечно, это не так. Если щёлкнуть по дыне, звук должен быть глухим, а никак не звонким. И хвостик не должен быть усохшим! Ещё очень важен аромат. Он должен быть сладкий и свежий. Круглые дыньки лучше выбирать небольшие, а продолговатые – покрупнее и бледно-жёлтого цвета.

Нигора Ганиева давно живёт в Иркутске и работает на рынке. Говорит, что сейчас администрация заботится о покупателях и продавцах на много больше, чем раньше. На улице установлены новые торговые места с защитными экранами. Это позволяет предпринимателям, работающим на улице, защитить товар от дождя и холодного ветра. А это значит, что овощи и фрукты дольше сохранят свою свежесть.

– Специалисты Роспотребнадзора постоянно проверяют наши продукты на различные инфекции, – делится Нигора. – И никаких нарушений и заболеваний не выявляют. Все наши овощи и фрукты абсолютно чисты. Перед тем, как разрезать арбузы и дыни, не забывайте тщательно их вымыть тёплой водой с мылом, – говорит продавец. – Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике!

Предприниматели благодарят администрацию Центрального рынка за внимание и заботу. Для того, чтобы обеспечить комфортные условия для их работы на Центральном рынке, трудится 40 человек. Отдел по реализации услуг включает контролёров, администраторов, которые ежедневно следят за порядком на рынке и ярмарках.

Теперь здесь царит дружелюбная атмосфера торговли. А в случае возникновения конфликтных ситуаций, что бывает крайне редко, администратор рынка в считанные минуты может решить любую проблему. Кстати, в этом помогает не так давно обновлённая система видеонаблюдения.

Абрикосовое варенье добавит радости в холода

Наступил сезон персиков, абрикосов и чернослива. Иркутяне всегда с удовольствием покупают фрукты и едят – вкусно. А вот как сделать из них варенье, да такое, чтобы порадовать потом близких под Новый год? Отличным рецептом делятся подруги Наталья Кривошеева и Любовь Юцис.

– Вы думаете, откуда у нас этот рецепт? – улыбаются они. – От постоянных покупателей. Мы уже 20 лет торгуем фруктами и овощами, сейчас сезон винограда, яблок, абрикосов,персиков. Но и сами не знали первое время, какое потрясающее и недорогое варенье можно приготовить. Однажды нам его принесли и подарили сами покупатели. От них мы и узнали рецепт.

Абрикосовое варенье от постоянных покупателей

На 1 кг абрикосов – 8 ст. сахара, 2 ст. воды.

Абрикосовое варенье варят из целых плодов половинками. Плоды одинакового размера и одной степени спелости тщательно промывают и ошпаривают кипятком. Затем подготавливают сахарный сироп, загружают плоды, доводят до кипения и оставляют на 8-10 часов. После того, как плоды настоятся, снова кипятят 5-7 минут и оставляют ещё на столько же времени. Эту операцию повторяют 3-4 раза. Готовое варенье имеет ярко-оранжевый цвет, плоды и сироп прозрачные. Очень хорошо измельчить вручную или на кофемолке ядра абрикосов и добавить их в варенье. Вкус редкий.

 

В час, когда в многочисленных офисах вокруг рынка наступает обеденный перерыв, и на рынке многолюдно. А у прилавка Любови Юцис и Натальи Кривошеевой всегда выстраивается очередь.

– Хотела бы я работать в офисе? – говорит Любовь Юцис, – скорее всего, нет, хотя по образованию я юрист. А всё почему? Да потому что мне моя работа нравится. Наш директор, Владислав Леонидович Свердлов, регулярно к нам подходит и уточняет, всё ли у нас в порядке. Он всегда выслушает наши просьбы и все проблемы решаются. Директор всегда выполняет то, что обещал.

А пока мы собирали рецепты и общались с продавцами, на рынке жизнь шла своим чередом. Жители Иркутска покупали качественные продукты, продавцы ими торговали. Кто-то скрупулёзно перевешивал товар на контрольных весах (и правильно!), охрана следила за порядком.

Удалось узнать, что скоро мы увидим недалеко от входа в зал, где торгуют мясом, молочной продукцией и рыбой, бассейн с живыми карпами, а сам зал буквально засияет – станет ещё больше света, ведь здесь планируют обновить электропроводку и установить современные осветительные приборы.

Кстати

При поддержке администрации города Иркутска МУП «Центральный рынок» организовало выставку-ярмарку в Ленинском округе. Богатым урожаем поделились члены клуба садоводов-опытников имени А. К. Томсона. В рамках ярмарки была организована продажа посадочного материала плодовых культур: яблонь, груш, абрикосов, винограда, слив, многолетников, а также фруктов и овощей, выращенных на приусадебных участках членов клуба. Вниманию жителей Ленинского округа были предложены семена сортовых томатов и перцев, литература: справочники для садоводов Иркутской области, спецвыпуски газеты «12 месяцев» и консультации садоводов.
В дальнейшем МУП «Центральный рынок» планирует организовать проведение подобных ярмарок на других площадках города.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске