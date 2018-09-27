Один день из жизни Центрального рынка

За последние годы вокруг торговых палаток на ярмарке возле Центрального рынка появилось новое асфальтовое покрытие, вечером включают освещение, работает система видеонаблюдения – торговать стало намного проще и легче, говорят предприниматели, которые работают на Центральном рынке. Это ценят и посетители, которые приезжают со всей области за свежими мясом, фруктами, овощами.

Тем более сделать это сейчас на много удобнее, чем раньше: есть удобная парковка, время работы которой совпадает со временем работы самого рынка (в зимнее время, с 15.09 по 14.03, – с 8 утра до 8 вечера, в летнее время, с 15.03 по 14.09, – с 8 утра до 9 вечера).

Напомним, что для удобства автомобилистов работает сквозной проезд с улицы Тимирязева на Дзержинского, а на парковке установлено новое оборудование. Специальные автоматы оснащены жетонами, что позволило уже в августе и сентябре существенно сократить расходы на бумагу для печати чеков.

Сейчас сезон дынь. Конечно, кто-то из садоводов умудряется выращивать теплолюбивые плоды на своих участках, но таковых немного. О том, как правильно выбрать дыни, рассказывает Нигора Ганиева.

– Многие путают правила выбора дыни и арбуза, считая, что они одинаковые. Конечно, это не так. Если щёлкнуть по дыне, звук должен быть глухим, а никак не звонким. И хвостик не должен быть усохшим! Ещё очень важен аромат. Он должен быть сладкий и свежий. Круглые дыньки лучше выбирать небольшие, а продолговатые – покрупнее и бледно-жёлтого цвета.

Нигора Ганиева давно живёт в Иркутске и работает на рынке. Говорит, что сейчас администрация заботится о покупателях и продавцах на много больше, чем раньше. На улице установлены новые торговые места с защитными экранами. Это позволяет предпринимателям, работающим на улице, защитить товар от дождя и холодного ветра. А это значит, что овощи и фрукты дольше сохранят свою свежесть.

– Специалисты Роспотребнадзора постоянно проверяют наши продукты на различные инфекции, – делится Нигора. – И никаких нарушений и заболеваний не выявляют. Все наши овощи и фрукты абсолютно чисты. Перед тем, как разрезать арбузы и дыни, не забывайте тщательно их вымыть тёплой водой с мылом, – говорит продавец. – Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике!

Предприниматели благодарят администрацию Центрального рынка за внимание и заботу. Для того, чтобы обеспечить комфортные условия для их работы на Центральном рынке, трудится 40 человек. Отдел по реализации услуг включает контролёров, администраторов, которые ежедневно следят за порядком на рынке и ярмарках.

Теперь здесь царит дружелюбная атмосфера торговли. А в случае возникновения конфликтных ситуаций, что бывает крайне редко, администратор рынка в считанные минуты может решить любую проблему. Кстати, в этом помогает не так давно обновлённая система видеонаблюдения.

Абрикосовое варенье добавит радости в холода

Наступил сезон персиков, абрикосов и чернослива. Иркутяне всегда с удовольствием покупают фрукты и едят – вкусно. А вот как сделать из них варенье, да такое, чтобы порадовать потом близких под Новый год? Отличным рецептом делятся подруги Наталья Кривошеева и Любовь Юцис.

– Вы думаете, откуда у нас этот рецепт? – улыбаются они. – От постоянных покупателей. Мы уже 20 лет торгуем фруктами и овощами, сейчас сезон винограда, яблок, абрикосов,персиков. Но и сами не знали первое время, какое потрясающее и недорогое варенье можно приготовить. Однажды нам его принесли и подарили сами покупатели. От них мы и узнали рецепт.

Абрикосовое варенье от постоянных покупателей

На 1 кг абрикосов – 8 ст. сахара, 2 ст. воды.

Абрикосовое варенье варят из целых плодов половинками. Плоды одинакового размера и одной степени спелости тщательно промывают и ошпаривают кипятком. Затем подготавливают сахарный сироп, загружают плоды, доводят до кипения и оставляют на 8-10 часов. После того, как плоды настоятся, снова кипятят 5-7 минут и оставляют ещё на столько же времени. Эту операцию повторяют 3-4 раза. Готовое варенье имеет ярко-оранжевый цвет, плоды и сироп прозрачные. Очень хорошо измельчить вручную или на кофемолке ядра абрикосов и добавить их в варенье. Вкус редкий.

В час, когда в многочисленных офисах вокруг рынка наступает обеденный перерыв, и на рынке многолюдно. А у прилавка Любови Юцис и Натальи Кривошеевой всегда выстраивается очередь.

– Хотела бы я работать в офисе? – говорит Любовь Юцис, – скорее всего, нет, хотя по образованию я юрист. А всё почему? Да потому что мне моя работа нравится. Наш директор, Владислав Леонидович Свердлов, регулярно к нам подходит и уточняет, всё ли у нас в порядке. Он всегда выслушает наши просьбы и все проблемы решаются. Директор всегда выполняет то, что обещал.

А пока мы собирали рецепты и общались с продавцами, на рынке жизнь шла своим чередом. Жители Иркутска покупали качественные продукты, продавцы ими торговали. Кто-то скрупулёзно перевешивал товар на контрольных весах (и правильно!), охрана следила за порядком.

Удалось узнать, что скоро мы увидим недалеко от входа в зал, где торгуют мясом, молочной продукцией и рыбой, бассейн с живыми карпами, а сам зал буквально засияет – станет ещё больше света, ведь здесь планируют обновить электропроводку и установить современные осветительные приборы.

Кстати

При поддержке администрации города Иркутска МУП «Центральный рынок» организовало выставку-ярмарку в Ленинском округе. Богатым урожаем поделились члены клуба садоводов-опытников имени А. К. Томсона. В рамках ярмарки была организована продажа посадочного материала плодовых культур: яблонь, груш, абрикосов, винограда, слив, многолетников, а также фруктов и овощей, выращенных на приусадебных участках членов клуба. Вниманию жителей Ленинского округа были предложены семена сортовых томатов и перцев, литература: справочники для садоводов Иркутской области, спецвыпуски газеты «12 месяцев» и консультации садоводов.



В дальнейшем МУП «Центральный рынок» планирует организовать проведение подобных ярмарок на других площадках города.

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