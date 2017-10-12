Одежда – бесплатно

В Иркутске открылся пункт выдачи бесплатной одежды нуждающимся – он расположен в благотворительном магазине «Вторник». Получить бесплатную и безвозмездную помощь здесь могут люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сообщается на странице магазина в соцсети «Фейсбук».

Обратиться сюда могут инвалиды, многодетные семьи, люди без определённого места жительства, безработные. Единственное условие для получения помощи в социальном магазине – предоставление справки, подтверждающей сложное материальное положение или состав семьи. При наличии таких документов можно будет в одни руки бесплатно взять пять вещей на одного человека в семье в месяц, на детей до года – десять.

Также в социальном магазине можно купить любое количество вещей по ценам от 20 до 100 рублей. Инициаторы проекта отмечают, что торговля проводится для оплаты аренды, где расположен магазин, электроэнергии, выплаты вознаграждения волонтёрам.

– Так же это нужно, чтобы не воспитывать потребительское отношение к благотворительности. При этом люди могут взять достаточно необходимой одежды. 100 рублей – самая дорогая позиция, это куртки, пальто, хорошая обувь, за 20 –50 рублей можно купить блузки, платья, юбки, детские вещи, – пишут организаторы.

Благотворительный магазин расположен по адресу: улица Грибоедова, 108/6, павильон 7 (вход со стороны трамвайных путей).

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