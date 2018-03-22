В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог.

Ямочный ремонт дорог начался в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на директора «Иркутскавтодора» Михаила Чайковского.

Он отметил, что для проведения работ задействована специальная техника – рециклеры. Эти машины можно использовать при минусовых температурах для устранения сложных нарушений дорожного покрытия. Производительность одной машины составляет 10 квадратных метров в смену.

– Несмотря на то, что техника не отличается высокой производительностью, она позволяет устранить повреждения асфальта, которые появляются после зимы. Работы мы стараемся проводить так, чтобы они не мешали водителям в часы пик. На центральные улицы рециклеры выходят по ночам, а также днём, когда спадает основной поток машин, – отметил Михаил Чайковский.

В первую очередь выполняется ремонт участков дорог по предписаниям ГИБДД. Жители также могут оставить заявки по телефону 8 (3952) 48-70-86 или на сайте МУП «Иркутскавтодор» в разделе «Охота на ямы».

По словам Михаила Чайковского, в середине апреля этого года, когда столбик термометра поднимется выше нуля, к ремонту дорог подключатся машины БЦМ, производительность которых составляет 100 «квадратов» в смену. Также будут работать автоматизированные машины Schmidt, которые под давлением подают асфальтобетонную смесь струйным способом.

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