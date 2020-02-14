Оборотень в халате. Окулист брал с пациентов деньги за призрачные справки об инвалидности

Бодайбинский городской суд вынес приговор в отношении врача-офтальмолога районной больницы, который за материальное вознаграждение предлагал пациентам помощь для получения соцвыплат.

Обвиняемый не менее пяти раз брал с пожилых пациентов деньги за содействие в оформлении инвалидности. При этом для получения соответствующего статуса людьми он не совершал никаких действий и не имел возможности оказать такую помощь.

Уголовное дело раскрывали сотрудники Следственного отдела МО МВД России «Бодайбинский». В ходе расследования подозреваемый признал свою вину.

Суд счел врача виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Медработнику назначено наказание виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших – суммарно аферисту предстоит выплатить обманутым гражданам 205 тысяч рублей.