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Оборотень в халате. Окулист брал с пациентов деньги за призрачные справки об инвалидности
|По инф. Телеинформа
|14 Февраля 2020 г.
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Бодайбинский городской суд вынес приговор в отношении врача-офтальмолога районной больницы, который за материальное вознаграждение предлагал пациентам помощь для получения соцвыплат.
Обвиняемый не менее пяти раз брал с пожилых пациентов деньги за содействие в оформлении инвалидности. При этом для получения соответствующего статуса людьми он не совершал никаких действий и не имел возможности оказать такую помощь.
Уголовное дело раскрывали сотрудники Следственного отдела МО МВД России «Бодайбинский». В ходе расследования подозреваемый признал свою вину.
Суд счел врача виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Медработнику назначено наказание виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших – суммарно аферисту предстоит выплатить обманутым гражданам 205 тысяч рублей.
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