Обновление посёлка Затон

Жителям посёлка Затон в Иркутске помог депутат Законодательного собрания Владимир Новожилов во время встречи в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» 24 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба приёмной.

С коллективным обращением пришли на приём к Новожилову жители Затона. Женщины рассказали, что часть домов их улицы была расселена по программе аварийного жилья ещё два года назад, но дома до сих пор не снесены. Недавно один из пустых домов загорелся. Теперь оставшиеся жители улицы озабочены собственной безопасностью. Кроме того, дома, где они проживают, тоже признаны непригодными для проживания, а когда начнётся расселение, неизвестно.

Владимир Новожилов созвонился с руководителем градостроительного комитета администрации Иркутска и передал заявителям информацию о том, что планируется сделать для решения проблем затонцев. В мае нынешнего года дума Иркутска примет границы зоны развития застраиваемых территорий, в которые входят и ветхие дома Затона. Уже есть потенциальный инвестор, который возьмётся за застройку территорий. Таким образом, жилищные проблемы жителей уже могут быть решены в 2018 году.

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