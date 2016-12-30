Областная клиническая больница получила уникальное оборудование

Иркутская областная клиническая больница получила медицинское оборудование для отремонтированного в этом году второго палатного блока. Как рассказал заместитель главного врача ИОКБ по травматологии Михаил Кувин, сейчас начат монтаж оборудования для операционной травматологического отделения, которое откроют во втором блоке 1 февраля 2017 года.
– У нас появился новый операционный микроскоп, за которым может одновременно работать хирург и два ассистента, приобретены также бестеневая хирургическая лампа и рентгеновский аппарат типа C-дуга – цифровая система высокого разрешения и мощности. Ее мобильность обеспечивает удобный доступ к любой анатомической зоне, система позволяет сделать 3D-изображение прямо на операционном столе.
Потребность в такой технике, по словам Михаила Кувина, очень велика. С ее помощью удобнее и проще выполнять операции на фалангах пальцев, кистях рук.
По информации заместителя главного врача ИОКБ по анестезиологии и реанимации Игоря Каретникова, для кардиологической реанимации, где оказывается помощь пациентам с инфарктом миокарда, и для реанимационного отделения гнойно-септического центра закуплено 24 специальные кровати. Те, что предназначены для инфарктных больных, оснащены согревающим устройством.
Реанимационные палаты оборудованы консолями с разводкой для медицинских газов, мониторами для отслеживания состояния пациента, аппаратами искусственной вентиляции легких, насосами для введения препаратов, позволяющими очень точно отмерять дозы лекарственных средств.
Кроме того, приобретены дефибрилляторы и электрокардиостимуляторы, аппарат селсейвер для кровесбережения. С его помощью обрабатывают и возвращают в организм кровь, потерянную во время и после операции. Селсейвер также используют и для обработки клеток крови для трансплантации. Самое дорогое устройство – это аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации, с его помощью у инфарктных больных снимают острый кардиогенный шок.
– Использование специализированного современного оборудования позволяет добиваться хороших результатов лечения даже у самых тяжелых пациентов, – подчеркнул Игорь Каретников.
– На оснащение второго блока из регионального бюджета выделено более 230 миллионов рублей, – сообщил главный врач Областной больницы Петр Дудин. – Контракты заключены на всю сумму. В распоряжении наших врачей появится целый арсенал средств, которые позволят облегчить их труд и вывести уровень качества медицинской помощи в регионе на принципиально новый уровень.
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