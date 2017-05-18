Область производства

Индекс промышленного производства в Иркутской области опережает общероссийский показатель. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Сергей Левченко.

– В первом квартале текущего года он составил 104,4 процента, при этом показатель в РФ – 100,1 процента. Наша область вносит весомый вклад в общероссийский показатель, – сказал глава региона.

Объём добычи полезных ископаемых в первом квартале текущего года в Иркутской области увеличился на 3,2 процента, по России – на 1,2 процента. В обрабатывающих производствах прирост объёма продукции в январе-марте 2017 года составил 6,5 процента, по России – снижение на 0,8 процента. В регионе добыли больше смесей песчано-гравийных в 2,4 раза, соли – на 50 процентов, конденсата газового нестабильного – на 39 процентов, угля – на 4 процента, нефти – на 3 процента.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в январе-марте 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года по добыче полезных ископаемых вырос на 30,5 процента (годом ранее наблюдалось снижение на 11,4 процента), в обрабатывающих производствах – на 5,8 процента (годом ранее – снижение на 7,9 процента).

Внешнеторговый оборот Иркутской области, по данным Сибирского таможенного управления, в январе-феврале 2017 года составил 1 076,3 млн долларов и по сравнению с январем-февралем 2016 года увеличился на 24,2 процента, в том числе экспорт – 923,3 млн долларов, импорт – 153 млн долларов. Годом ранее наблюдалось снижение внешнеторгового оборота на 27,1 процента.

– Нужно констатировать, что в последние годы внешнеторговый оборот снижался. Однако с первого квартала текущего года объёмы растут, – отметил Сергей Левченко. – Особое внимание хотел бы обратить на цифру 166,7 млн долларов, это поставки на экспорт обработанных лесоматериалов. Мы переламываем ситуацию, когда в лесном комплексе в основном торговали круглым лесом. Сейчас значительно, на 18,1 процента, выросли поставки обработанных лесоматериалов, и уровень обработки постоянно повышается. Уверен, что в текущем году соотношение будет продолжать меняться в сторону увеличения поставки обработанных лесоматериалов.

Почти треть экспорта Иркутской области составляет алюминий необработанный, четверть объема – нефть и нефтепродукты, на третьем месте – лесоматериалы обработанные.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ