Область поможет

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По инф. пресс-службы правительства Иркутской области   
11 Мая 2017 г.
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Правительство Иркутской области планирует внести на июньскую сессию Законодательного собрания вопрос по уточнению регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко. В частности, будет дополнительно распределена финансовая помощь муниципальным образованиям, в том числе резерв дотации на сбалансированность местных бюджетов.

– Ко мне обратились мэры более чем двадцати территорий с просьбой обязательно распределить в июне резерв дотации на сбалансированность. Мы обязательно это сделаем, учитывая необходимость муниципалитетов уже летом начать подготовку к следующему отопительному сезону, к новому учебному году и ряд других первоочередных потребностей, – отметил глава региона.

Дополнительная финансовая помощь муниципальным образованиям будет направлена также на решение таких вопросов местного значения, как заработная плата бюджетникам, текущие платежи за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы. Кроме того, в шести муниципалитетах в сентябре пройдут выборы глав территорий и председателей местных дум, что также требует дополнительного финансирования.

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