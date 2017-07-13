Обеспечить комфорт

На острове Юность в Иркутске заканчивается обустройство верёвочного парка. Его открытие запланировано на конец июля. Об этом во время выездного совещания по вопросу благоустройства островов Юность и Конный, которое провёл мэр города Дмитрий Бердников, сообщила председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова.

Благоустройство островов – это первый проект, к реализации которого приступили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

– Наша задача – обеспечить комфортное и безопасное пребывание иркутян и гостей города на традиционно любимом месте отдыха. При этом важно учесть интересы всех групп граждан, включая велосипедистов, мам с колясками, людей с ограниченными возможностями. Выполнить всё качественно и в срок, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

По информации Елены Фёдоровой, сейчас на территории организована работа пунктов проката спортивного инвентаря и катамаранов, сети фудкортов. Производится постоянная уборка, идёт подготовка к реализации основных мероприятий. В ближайшее время закончится обустройство автопарковок на 265 машиномест.

До конца августа планируется оборудовать пешеходные и велосипедные дорожки с полной заменой асфальтового покрытия на площади более 11 тысяч квадратных метров, восстановить бордюрный камень, установить 180 скамеек, более 100 урн, 22 опоры освещения, 43 светильника, малые архитектурных формы, а также провести озеленение и формовочную обрезку деревьев. Кроме этого, будут обустроены детский автодром, два теннисных корта, скейт-парк, а также футбольные и волейбольные площадки.