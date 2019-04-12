Нужны ли школам деньги?

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Лариса Егорова: «Мнения жителей области и губернатора о первоочередных задачах разошлись».
Правительство Иркутской области в этом году не намерено увеличивать учебные расходы для школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Приангарья, но парламентарии продолжат работать над этой темой. Об этом рассказали депутаты Ирина Синцова («Единая Россия»), Лариса Егорова («Справедливая Россия») и Ольга Безродных («Гражданская платформа»), комментируя ответ губернатора области Сергея Левченко на обращение депутатского корпуса по поводу увеличения учебных расходов в 2019 году.
Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова пояснила, что при рассмотрении закона о нормативах, которые лежат в основе расчёта субвенций из областного бюджета для школ, депутатами комитета были внесены поправки об увеличении средств на учебные расходы до двух тысяч на одного школьника и до тысячи рублей для дошкольника. Депутаты предложили поэтапное повышение уже в 2019 году, потребность была рассчитана, суммы соотнесены с возможностями бюджета области. Но, как напомнила депутат, фракция КПРФ поправку не поддержала. «Этот вопрос не может быть оставлен без внимания, поскольку в адрес Законодательного собрания поступают обращения с территорий от педагогов, родителей, депутатов местных дум. В результате депутаты ЗС подготовили обращение к губернатору области, которое подписали 24 человека – все члены фракций «Единой России», «Справедливой России», а также представители ЛДПР и «Гражданской платформы». Это обращение собрало в свою поддержку 3100 подписей педагогов, родителей, депутатов муниципальных дум и сельских разной партийной принадлежности, включая КПРФ», – отметила Ирина Синцова.
Депутат также уточнила, что общая сумма средств, которая потребуется в целом на год, – 132 млн рублей, деньги, которые необходимо предусмотреть при корректировке бюджета области, – порядка 40 млн рублей. Как рассказала парламентарий, в ответе губернатора признаётся необходимость поэтапного увеличения средств на учебные расходы, но в 2019 году не предлагается каких-либо изменений. Это объяснено необходимостью решать первоочередные задачи.
Ольга Безродных, член депутатской группы партии «Гражданская платформа» пояснила, что сегодня в образовательных учреждениях 60-70% – это расходы на учебники, а в малокомплектных школах на учебники уходит практически вся субвенция. «Школам не хватает средств на мебель, интерактивные доски, компьютерную технику, лингафонные кабинеты, лабораторное оборудование и др. Также нет возможности приобрести оборудование для обучения по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проблема стоит остро, и, выезжая работать в округ, каждый раз эту тему озвучивают и преподаватели, и родители, и мэры, и депутаты», – сказала депутат.
Председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями, член партии «Справедливая Россия» Лариса Егорова подчеркнула: «Мнения людей и мнение губернатора насчёт видения первоочередных задач для области сегодня разошлись. Собрано столько подписей, но оказывается, для бюджета Иркутской области обучение детей в школе – это не приоритетная задача». Лариса Егорова также заверила, что работа над этой темой будет продолжаться. «Мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить учебные процессы в школах области. В противном случае мы не имеем права говорить, что наш бюджет на 70% социальный. Он будет социальным тогда, когда мы будем понимать, что деньги, которые есть в бюджете, будут расходоваться на то, чтобы поддерживать семьи с детьми», – сказала депутат.
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