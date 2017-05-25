Новоленинские стройки

Инвестор для реализации механизма развития застроенной территории (РЗТ) в Ново-Ленино определён в Иркутске. Работа начнётся на участке в границах улиц Норильской, Розы Люксембург и Восточного переулка. Застройщик в соответствии с договором взял на себя обязательства расселить и снести дома, признанные ветхими и аварийными, после чего начать строительство жилья и объектов социальной сферы.

Этот вопрос обсудили на встрече депутатов думы Иркутска Виталия Матвийчука и Светланы Кузнецовой с жителями микрорайона. На мероприятии также присутствовали депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Лабыгин, представители городской администрации, потенциальные инвесторы.

По информации комитета по градостроительной политике администрации Иркутска, часть домов на улице Ледовского включена в реестр многоквартирных домов (МКД), признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Ведётся работа по включению в реестр оставшихся МКД. Рассматривается возможность применения механизма РЗТ в отношении данной улицы.

– Этот вопрос для Иркутска очень актуален – некоторые здания имеют до 90% износа. Благодаря развитию застроенных территорий будут улучшены условия жизни иркутян, в лучшую сторону меняется облик города. Появляется возможность усовершенствовать транспортную инфраструктуру и стимулировать рынок жилья, – заключил депутат Виталий Матвийчук.