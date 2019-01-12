Новогодний грант всю зиму кормит

Фермеров Приангарья порадовали грантами и субсидиями под конец года.

Субсидию на возмещение затрат, понесённых в результате повреждений и гибели сельскохозяйственных растений от засухи летом 2018 года, получили шесть товаропроизводителей из Боханского и Усольского районов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Приангарья, средства выделены из федерального и областного бюджетов. Об этом в декабре рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина.

– Общий объём средств консолидированного бюджета, предназначенных для выплат, составил 13,6 млн рублей, из которых 6,8 млн – деньги, выделенные из резервного фонда регионального правительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Левченко. Деньги направлены сельхозтоваропроизводителям в соответствии с понесёнными ими затратами, установленными в результате экспертной оценки министерства сельского хозяйства Российской Федерации, – пояснила она.

Замминистра подчеркнула, что размер выплаты в 100-процентном объёме покрывает установленные затраты.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введён указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 27 по 31 августа 2018 года в двух районах Приангарья – Усольском и Боханском. В результате почвенной засухи у шести товаропроизводителей из этих районов погибли и были повреждены посевы.

Гранты на развитие

Семь сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) Иркутской области признаны победителями конкурсного отбора на право получения гранта на развитие материально-технической базы. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.

Субсидии получили сельскохозяйственные потребительские кооперативы, расположенные в Аларском, Баяндаевском, Боханском, Зиминском, Киренском и Эхирит-Булагатском районах.

Как пояснила Наталья Жилкина, из федерального бюджета направлено 81,99 млн рублей, из бюджета региона – 29,4 млн рублей. Размер одного гранта зависит от заявленных потребностей СПоК, но не может превышать 30 млн рублей.

Средства будут направлены на приобретение техники для транспортировки переработанной сельхозпродукции, строительство убойных пунктов и цехов по переработке молока и мяса, приобретение оборудования.

Выплаты грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы СПоК в Иркутской области производятся с 2016 года в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы. Господдержку по этому направлению уже получили 28 СПоК на общую сумму 279,2 млн рублей.

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Поддержка сельских жителей

Иркутская область получила дополнительно 53,6 млн рублей из федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В качестве софинансирования из областного бюджета выделено 14,9 млн рублей.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин, средства направлены на улучшение жилищных условий 48 семей, из которых 35 – молодые семьи. Таким образом, всего в 2018 году этой мерой государственной поддержки воспользовались 224 семьи, общий объём выделенных средств составил 262,6 млн рублей, в том числе средств областного бюджета – 131, 8 млн рублей.

По информации пресс-службы регправительства, средства на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельских районах Иркутской области, выплачиваются с 2014 года в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы.

Государственная поддержка осуществляется за счёт областного и федерального бюджетов. Социальные выплаты производятся гражданам (в том числе молодым семьям и молодым специалистам), постоянно проживающим и работающим в сельской местности и признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. За период с 2014 по 2017 годы в Иркутской области социальную выплату получили 986 жителей сельской местности, из которых 662 – молодые семьи или молодые специалисты.

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