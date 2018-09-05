Новый учебный год – новая школа

Более 200 лучших педагогов Иркутска стали участниками торжественного приема мэра областного центра Дмитрия Бердникова. Мероприятие прошло в новом здании школы №19. Глава города поздравил педагогическое сообщество с приближающимся Днем знаний и наградил работников сферы образования грамотами, благодарностями и памятными знаками.

– Открытие новой школы – это очередной шаг в масштабной работе по развитию образовательной системы города, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Сейчас полным ходом идет строительство школы в микрорайоне Лесной, пристроя к гимназии №25. Если говорить о далеко идущих планах, наша задача – перевод всех школ города на режим обучения в одну смену. Кроме того, мы активно строим и ремонтируем дошкольные учреждения. В сентябре откроются два детских сада на станции Батарейной и улице Байкальской.

Перед началом торжественной церемонии для всех желающих ученики школы №19 провели экскурсии по новому зданию. Гордостью школы станет планетарий с куполом диаметром 11 метров. В распоряжении школьников и педагогов большая библиотека, просторный актовый зал, бассейн с двумя чашами, многофункциональный спортзал, столовая на 425 мест и специальные кабинеты для уроков физики, астрономии, информатики, робототехники, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. На базе школы №19 будут реализовываться сразу нескольких крупных проектов: углубленное изучение астрономии, развитие Байкальской школьной лиги КВН и первый конвергентный класс.

– Это наш подарок Иркутску к первому сентября, к юбилею Академгородка. Школа построена с учетом всех современных требований. И я искренне надеюсь, что здесь будет комфортно и уютно как учащимся, так и педагогам, – отметил мэр.

К слову, 1 сентября мэр принял участие в праздновании Дня знаний в школе №19.

– Сегодня у вас двойной праздник – 1 сентября вы встречаете в новой школе. И для меня, как и для всех вас, это по-настоящему волнительный момент! – отметил в приветственном обращении глава города. – Мы проделали огромную работу. Большая благодарность строителям, всем, кто трудился на этом объекте.

Мэр также подчеркнул, что сегодня ведется масштабная работа по развитию системы образования в Иркутске. В 2018 году в областном центре более 800 млн рублей направлено на ремонт объектов бюджетной сферы и 2 млрд 60 млн рублей – на строительство образовательных учреждений.

Кроме того, 1 сентября Дмитрий Бердников на торжественных линейках поздравил учеников гимназий №№25 и 44, школы №36, а также с днем первокурсника – студентов ИРНИТУ и ИГУ.

Подъемные для педагогов

Во время недавней встречи с выпускниками иркутского регионального колледжа педагогического образования мэр сообщил, что «подъемные» молодым педагогам, приступившим к работе в муниципальных образовательных учреждениях Иркутска, планируется повысить в два раза – до 100 тысяч рублей.

– На ближайшем заседании городской думы этот вопрос будет рассмотрен депутатами, и я надеюсь, что они поддержат мою инициативу, – отметил глава города. – Прекрасно понимаю, насколько сложно молодым специалистам встать на ноги. Именно поэтому мэрия ведет большую планомерную работу по оказанию социальной поддержки начинающим педагогам. Сейчас в Иркутске ведется активное строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений, и нам необходимы квалифицированные молодые кадры для работы с детьми.

В 2016 году единовременная социальная выплата была увеличена с десяти до пятидесяти тысяч рублей. Кроме «подъемных» существует еще ряд мер финансовой поддержки. Для учителей в возрасте до 30 лет установлены повышающие коэффициенты к должностному окладу. Ежемесячно такую надбавку получают около 500 человек. Установлена процентная надбавка к заработной плате в размере 30 процентов с первого дня работы в муниципальных школах и детских садах. Учителям предоставляются квартиры в муниципальных общежитиях.

В прошлом учебном году в образовательные учреждения города поступило на работу 152 дипломированных педагога. Всего в общеобразовательных организациях работают свыше 300 молодых специалистов.

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