Новый сезон в драмтеатре

21 сентября на Основной сцене драмтеатра состоялся сбор труппы. Отдохнувшие, заряженные летними впечатлениями и наполненные энергией охлопковцы вернулись к работе после летнего отпуска.

Фото Николая Благонравина

На встрече коллектив театра поприветствовала и поздравила с началом предстоящего сезона министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич:

– Прошлый сезон был насыщенным и ярким на театральные события. Ваш театр открывал Год театра в Иркутской области, принимал участие во Всероссийском Театральном марафоне, провел важный для региона Областной театральный фестиваль «Театральное Приангарье». Очень радостно, что совместно мы смогли привлечь муниципальные и любительские коллективы к театральному празднику, осуществить поддержку и помощь. И конечно, как всегда у вас были замечательные премьеры и полные залы. Я вас поздравляю с новым сезоном, желаю вам вдохновения и больших творческих успехов. Мы с нетерпением ждем ваших новых премьер, а также надеемся, что у вас осуществятся задуманные интересные гастроли».

Юбилейный 170 сезон обещает быть не менее напряженным и интересным, чем предыдущий. Главный режиссер театра Станислав Мальцев рассказал о предстоящей творческой работе.

– Первостепенным станет выпуск спектакля «Горе от ума» А. Грибоедова, премьера которого состоится 11, 12 сентября. Затем коллектив будет чествовать заслуженную артистку России Елену Мазуренко: в честь ее творческого юбилея состоится спектакль «Квартет для двоих» 14 сентября. А 16 сентября охлопковский театр откроет двери для участников XII Международного театрального фестиваля современной драматургии им.А.Вампилова. На протяжении недели зрителей ждут интереснейшие разнообразные спектакли, читки пьес, встречи с театральными критиками, лекции и капустники. Сразу после фестиваля коллектив иркутского театра отправится на обменные гастроли в город Иваново, где покажет 5 спектаклей. В ноябре театр станет участником московского фестиваля «Смотрины» со спектаклем «Халам-Бунду, или Заложники любви». К новогодним праздникам зрителей традиционно ждут новые «Рождественские встречи», а детвору – сказка «Щелкунчик».

В следующем сезоне запланировано и творческое сотрудничество с приглашенными режиссерами: Олег Пермяков поставит мольеровскую комедию «Лекарь поневоле», а Алексей Песегов – рассказ Василий Шукшина.

Также продолжит свою экспериментальную работу проект «Другая сцена – другие спектакли». На очереди премьера показа эскиза спектакля «Ухряб» по рассказам Виктора Пелевина в режиссуре Васлия Конева. Следующий на очереди эскиз по пьесе Елены Греминой «Братья Ч.», который планирует поставить Станислав Мальцев.

Намечено торжество и в честь 170-летия театра, которое планируется отметить 27 марта в Международный день театра.

Директор театра Анатолий Андреевич Стрельцов рассказал, что благодаря поддержке правительства Иркутской области за время отпуска коллектива был сделан ремонт театральных помещений и установлена новая высококачественная звуковая система.

А также директор и коллеги поздравили артистку Татьяну Двинскую с юбилеем, поздравили молодых артистов с успешными творческими командировками: Ивана Гущина с участием в Международной театральной школе СТД, а Ивана Алексеева в Молодежном форуме «Таврида». Анну Дружинину поздравили с поступлением на заочное отделение эстрадного факультета ГИТИСа.

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