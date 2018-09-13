Новый сезон для активных

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В связи с началом учебного года городской молодёжный центр открывает новый сезон. Об этом сообщили в отделе по молодёжной политике администрации Иркутска.
Осенняя программа будет не менее насыщенной, чем летняя. Каждую неделю в центре будут проходить десятки мероприятий. Так, в сентябре жителей и гостей города приглашают на открытые показы киножурналов Всемирного фестиваля уличного кино. Продолжатся занятия по вокалу, образовательные лекции, тренинги и танцевальные мастер-классы.
Каждый молодой человек может прийти в центр, провести своё мероприятие, встретиться с друзьями для обсуждения новых идей, получить помощь в организации и подготовке проектов. Для ребят открыты танцевальный зал, музыкальная студия, волонтёрский центр, кинозал, конференц-зал и проектный офис. Кабинеты предоставляются на безвозмездной основе, кроме того, для комфортной работы есть Wi-fi и горячий чай. Молодёжный центр работает с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, бронирование кабинетов осуществляется в группе в ВК – https://vk.com/vcentre38. Подробности по телефону (3952) 43-63-66
Напомним, что иркутский городской молодёжный центр был открыт по инициативе мэра Иркутска Дмитрия Бердникова в марте 2017 года.
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