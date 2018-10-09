Новый парламент региона принял несколько законов в поддержку пожилых

На четвертой сессии Законодательного собрания Иркутской области 8 октября принят в окончательном чтении проект закона «Об изменении условий предоставления мер социальной поддержки, а также условий применения размеров региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в связи с отдельными изменениями в сфере пенсионного законодательства».

Как сообщает пресс-служба ЗС, законопроект был внесен депутатами областного парламента второго созыва Кузьмой Алдаровым, Владимиром Новожиловым, Александром Вепревым, Сергеем Брилкой и Андреем Лабыгиным.

Как рассказал председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, законопроект направлен на поддержку граждан пожилого возраста, в числе которых учителя, врачи, ветераны труда, а также люди, имеющие большой трудовой стаж. В соответствии с действующим областным законодательством отдельные категории граждан имеют право на льготы по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, однако предоставление данных мер соцподдержки возможно только после назначения страховой пенсии либо достижения пенсионного возраста. Принятыми на сессии изменениями предлагается установить право на данные льготы независимо от факта выхода на пенсию для женщин при достижении 55-летнего возраста, для мужчин – при достижении 60 лет.

Также принят проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге». Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова пояснила, что изменениями также закрепляется право на получения льготы по транспортному налогу для мужчин от 60 лет, для женщин – от 55.

Кроме того, Законодательное собрания приняло решение направить положительный отзыв на проект федерального закона № 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года). По аналогии с предыдущими вопросами предлагается предоставлять льготы по имущественным налогам женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет.

По инф. Телеинформа

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