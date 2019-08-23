Новый парк для Свердловского округа

На территории Свердловского округа Иркутска приступили к благоустройству парка инициативной молодежи (ПИМ), который расположен в границах улиц Пушкина, Терешковой, Клары Цеткин. До середины октября здесь обустроят пешеходные дорожки и лестницы с пандусами, уличное освещение. Специалисты уже приступили к санитарной рубке деревьев, позже подстригут кустарники. Кроме этого, предусмотрено обустройство амфитеатра, где планируется проведение массовых мероприятий.

– Проект благоустройства Парка инициативной молодежи был предложен группой студентов, прошел процедуру соучаствующего проектирования и победил в народном голосовании. Реализация проекта рассчитана на два года. В этом году благоустройство проводится по проекту «Народные инициативы». Второй этап в 2020 году по итогам голосования реализуют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», – пояснил глава Свердловского округа Антон Медко.

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