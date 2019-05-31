Новый корпус Заларинского дома-интерната может появиться в этом году

Федеральный бюджет выделил 100 млн рублей на строительство жилого корпуса Заларинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Работы планируют провести в 2019 году.

Деньги предусмотрены на строительство жилого корпуса на 150 мест с приемно-карантинным отделением и изолятором. Работы будут вестись в 2019-2020 годах. Общая сумма затрат составит 195,8 млн рублей. Объем субсидии, согласно соглашению, в 2019 году составляет 100 млн рублей из бюджета Федерации, из бюджета Иркутской области на эти цели предусмотрено 4,2 млн рублей.

Заказчиком по объекту является Управление капитального строительства Иркутской области. Организация 16 апреля 2019 года заключила контракт на выполнение подрядных работ с ООО «Стройцентр-Иркутск», приступившим к выполнению работ, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

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