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Новый год под присмотром
По инф. пресс-службы правительства Иркутской области   
22 Декабря 2016 г.
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Принять максимальные меры для обеспечения безопасности людей во время новогодних праздников призвал губернатор Сергей Левченко на заседании антитеррористической комиссии. Участие в нём приняли представители силовых структур и оперативных служб.

В Иркутской области с 20 декабря 2016 года по 8 января 2017 года состоится более 4 тысяч новогодних праздничных мероприятий. Участие в них примут более 600 тысяч человек. В связи с этим весь личный состав иркутской полиции будет нести службу в усиленном варианте.

Охрану общественного порядка ежедневно будут обеспечивать около двух тысяч сотрудников. Создадут 58 дополнительных групп немедленного реагирования и 59 резервных следственно-оперативных групп. Помогать им будут сотрудники частных охранных организаций. Посты и маршруты патрульно-постовых нарядов максимально приблизят к объектам с массовым пребыванием людей.

Главам муниципальных образований губернатор поручил усилить контроль работы систем видеонаблюдения в таких местах. Перед всеми праздничными мероприятиями места их проведения обследуют со служебными собаками для обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Делегации детей, которые отправятся на Кремлёвскую ёлку в Москву и на губернаторскую ёлку в Иркутск, будут сопровождать сотрудники полиции.

В аэропортах области и на железнодорожных станциях сотрудники линейного управления МВД на транспорте организуют дополнительные проверки пассажиров, тщательный досмотр багажа и ручной клади для обнаружения запрещённых к перевозке предметов. На стационарных и контрольных постах ДПС будет усилен досмотр автомобильного транспорта. С несанкционированных парковок, которые будут находиться у мест массового пребывания граждан, с помощью эвакуаторов станут убирать машины. Особое внимание уделят брошенному и бесхозному транспорту.

На работу в режиме повышенной готовности перейдёт также ГУ МЧС России по Иркутской области. Дополнительно будет задействовано 168 человек. 99 из них – специалисты оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов.

Губернатор Сергей Левченко призвал жителей региона быть бдительными и сообщать обо всех подозрительных ситуациях для максимально быстрого реагирования на них оперативных служб, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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