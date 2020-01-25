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Новый дом – новая жизнь
По инф. пресс-службы Законодательного собрания Иркутской области   
25 Января 2020 г.
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Ключи от 64 квартир в новом микрорайоне города Черемхово вручили жителям Приангарья, пострадавшим от наводнения летом 2019 года, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, мэр муниципалитета Вадим Семенов и управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра. Микрорайон строится на средства, которые пожертвовали сотрудники «Ростеха» во главе с Сергеем Чемезовым, а также члены землячества «Байкал». Поддержку в строительстве микрорайона оказали региональный парламент и администрация города.

Ключи от 64 квартир в новом микрорайоне города Черемхово вручили жителям Приангарья, пострадавшим от наводнения летом 2019 года

Сергей Сокол отметил, что это уникальный проект. «Когда постигла беда, то одной из главных проблем, которую надо было быстрее решать, стало жилье, – сказал спикер. – Первыми предложили помощь Сергей Викторович Чемезов и госкорпорация «Ростех». Всего на этот благотворительный проект было собрано более 1 млрд рублей. Сейчас мы видим благоустроенные современные дома с электричеством и отоплением. Метраж квартир в разы превышает тот, который был у людей, пострадавших от наводнения».

Строительство ведется на участке площадью 35 гектаров. Рядом с домами построят школу и детский сад, физкультурный центр. Строительство поселка на 32 двухквартирных дома началось в августе 2019 года. Площадь двухкомнатных квартир в домах составляет 48,18 и 61,36 кв. м, трехкомнатных – 72,99 и 91,98 кв. м. Также есть приусадебные участки размером шесть соток. В домах выполнена чистовая отделка, каждый из них обеспечен индивидуальным котлом с комбинированным типом отопления, в квартирах установлены электрические плиты. Весной в поселке заасфальтируют дороги и проезды.

Управляющий директор по контролю за строительством «Ростех» Елена Сиэрра, вручая ключи новоселам, сообщила, что все юридические вопросы по оформлению права собственности жильцов на квартиры будут решены в течение ближайших месяцев. Она также напомнила, что в 2020 году будет завершена вторая очередь строительства – еще 32 дома на 64 квартиры.

Мэр Черемхова Вадим Семенов сообщил, что город готов принять на баланс инженерные сети, проложенные в поселке, канализация и холодное водоснабжение также будет обеспечиваться Черемховским водоканалом, обслуживать дома и заниматься вывозом мусора будет местная управляющая компания. По словам мэра, в новом микрорайоне муниципалитет тоже планирует строить жилье, развивать социальную инфраструктуру.

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