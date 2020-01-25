Новый дом – новая жизнь

Ключи от 64 квартир в новом микрорайоне города Черемхово вручили жителям Приангарья, пострадавшим от наводнения летом 2019 года, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, мэр муниципалитета Вадим Семенов и управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра. Микрорайон строится на средства, которые пожертвовали сотрудники «Ростеха» во главе с Сергеем Чемезовым, а также члены землячества «Байкал». Поддержку в строительстве микрорайона оказали региональный парламент и администрация города.

Сергей Сокол отметил, что это уникальный проект. «Когда постигла беда, то одной из главных проблем, которую надо было быстрее решать, стало жилье, – сказал спикер. – Первыми предложили помощь Сергей Викторович Чемезов и госкорпорация «Ростех». Всего на этот благотворительный проект было собрано более 1 млрд рублей. Сейчас мы видим благоустроенные современные дома с электричеством и отоплением. Метраж квартир в разы превышает тот, который был у людей, пострадавших от наводнения».

Строительство ведется на участке площадью 35 гектаров. Рядом с домами построят школу и детский сад, физкультурный центр. Строительство поселка на 32 двухквартирных дома началось в августе 2019 года. Площадь двухкомнатных квартир в домах составляет 48,18 и 61,36 кв. м, трехкомнатных – 72,99 и 91,98 кв. м. Также есть приусадебные участки размером шесть соток. В домах выполнена чистовая отделка, каждый из них обеспечен индивидуальным котлом с комбинированным типом отопления, в квартирах установлены электрические плиты. Весной в поселке заасфальтируют дороги и проезды.

Управляющий директор по контролю за строительством «Ростех» Елена Сиэрра, вручая ключи новоселам, сообщила, что все юридические вопросы по оформлению права собственности жильцов на квартиры будут решены в течение ближайших месяцев. Она также напомнила, что в 2020 году будет завершена вторая очередь строительства – еще 32 дома на 64 квартиры.

Мэр Черемхова Вадим Семенов сообщил, что город готов принять на баланс инженерные сети, проложенные в поселке, канализация и холодное водоснабжение также будет обеспечиваться Черемховским водоканалом, обслуживать дома и заниматься вывозом мусора будет местная управляющая компания. По словам мэра, в новом микрорайоне муниципалитет тоже планирует строить жилье, развивать социальную инфраструктуру.

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