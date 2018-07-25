Новые площадки для маленьких иркутян

По обращению жителей и депутата думы Алексея Распутина администрация Иркутска оборудует территории для детей.

В предместье Рабочее в этом году будут установлены и доукомплектованы детские и спортивные площадки по пяти адресам: ул. Сарафановская, 79/2 (ограждение), микрорайон Падь Грязнуха (установка первой детской площадки), ул. Баррикад, 54а, б и ул. Лесная, 100 (доукомплектация игровыми формами); ул. Щедрина 7/2 (установка теннисного стола). Подрядчик ООО «Горстройобъект» приступил к работам. В первую очередь установят запланированные ограждения, скамейки и урны, будет проведена отсыпка площадок. Работы проводятся администрацией города Иркутска по обращению жителей предместья Рабочее и депутата думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Алексея Распутина.

Кроме того, в этом году будет продолжено благоустройство площадки на улице Менделеева: на площадке сделают отсыпку, в рамках муниципальной программы «ЭКО-логичный город» установят игровые формы, скамейку и урну.

Напомним, у жителей улицы Менделеева предместья Рабочее в прошлом году во дворе впервые появились качели. После обращения к депутату Алексею Распутину заброшенный участок земли совместно с администрацией города привели в порядок: засыпали яму, разровняли территорию, установили ограждение и качели. Жители вместе с учениками школы № 8 высадили деревья и цветы.

«В августе на площадке будут установлены игровые формы, после чего жители улицы Менделеева планируют провести праздник – День рождения для детей своей округи, который совпадёт с рождением детской площадки и, возможно, станет доброй традицией всей улицы», – подчеркнул депутат Алексей Распутин.

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