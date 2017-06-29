Новые блюда

Меню для иркутских школьников будет дополнено новыми блюдами. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор МУП «Комбинат питания города Иркутска» Виктор Беляев.

– Мы постоянно проводим опросы школьников и родителей о том, что они хотели бы изменить или добавить в школьное питание, и стараемся, по мере возможностей, выполнять эти пожелания, если они не противоречат установленным требованиям, – подчеркнул руководитель предприятия.

По словам Виктора Беляева, сейчас комбинат готовится к новому учебному году. Приобретено новое оборудование, которое будет установлено после проведения ремонта в цехах. Особое внимание уделяется качеству производимой продукции.

На предприятии установлено несколько этапов контроля: контроль поступившего сырья специальной комиссией, контроль за соблюдением технологических карт, рецептур, контроль готовых блюд, в том числе обязательный отбор суточных проб. В приёмке продукции животного происхождения (мяса, птицы, молочной продукции) участвует ветеринарный врач.

– Были факты, когда поступала некачественная продукция, – отметил Виктор Беляев. – В таких случаях составляется акт, поставщику направляется требование о замене. Также применяются штрафные санкции, предусмотренные контрактом, а товар возвращается обратно.

Виктор Беляев сообщил, что предприятие намерено развивать розничную продажу полуфабрикатов. Сейчас идут переговоры с представителями крупного регионального сельхозпроизводителя по реализации полуфабрикатов Комбината питания в торговых точках этой сети. Если такая договорённость будет достигнута, продукция будет реализовываться более чем в 300 точках на всей территории города.