Новая волна ложных минирований прокатилась по столице Приангарья

В Иркутске вечером 27 мая из-за сообщений о минировании эвакуировали посетителей пяти объектов – четырёх торговых центров и аэропорта. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По сообщениям пользователей соцсетей, около 20.00 эвакуировали ТЦ «Новый» в центре Иркутска, а также ТРК «Юбилейный». Звонки поступали и по поводу «Комсомолла» и «Сильвермолла».

Кроме того, в ловушку лже-минёров попались пассажиры авиарейсов, прибывших в иркутский аэропорт вечером 27 мая. В самолётах им пришлось провести около полутора часов.

Как сообщил источник, к 23.00 были проверены все объекты, ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. На место привлекались сотрудники МВД, транспортной полиции и МЧС.

Напомним, Иркутск уже не впервые сталкивается с массовыми ложными звонками о минировании общественных объектов. Так, 25 января 2019 года пришлось эвакуировать 11 объектов здравоохранения и образования. Первая же волна таких сообщений произошла осенью 2017 года, когда также ложно минировали несколько ТЦ и школ. Причём за месяц это случилось дважды.

По инф. Телеинформа

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