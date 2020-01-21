ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Новая выставка «Модные истории» в Музее декабристов продлится до осени
По инф. Телеинформа   
21 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Новая выставка «Модные истории» в Музее декабристов продлится до осени

Выставка «Модные истории» из новой коллекции Музея декабристов продлена до осени. На ней представлены предметы одежды, интерьера и искусства от ампира до модерна, сообщает пресс-служба музея.

Новая выставка «Модные истории» в Музее декабристов продлится до осени

Выставка состоит из 300 экспонатов, среди которых мужские, женские, детские костюмы, игрушки, аксессуары, фарфор, текстиль, графика и многое другое.

– В экспозиции представлено несколько завершенных комплексов, иллюстрирующих картины дворянского быта 19 века, позволяющих еще более глубоко окунуться в повседневный мир прошедшей эпохи: это игровая детская комната, чаепитие, светский салон, прогулка. При этом не нарушается существующая экспозиция «Декабристы в сибирской ссылке», а лишь дополняется, насыщаясь новыми красками, – сообщает пресс-служба музея.

Выставка «Модные истории» фокусирует внимание на трансформации костюма на протяжении всего 19 века, от ампира до модерна, представляя костюмы не только как исторические артефакты, но и как жизненно важные элементы моды.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка работает в Доме Сергея Волконского по адресу: Иркутск, переулок Волконского, 10. Справки по телефонам: 8(3952)20-57-73, 20-75-32 или 20-88-18.

По инф. Телеинформа

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске