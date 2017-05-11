Новая программа поддержки

В правительстве области будет создана рабочая группа по разработке областной государственной программы «Ветераны боевых действий» на 2018–2023 годы. Такое поручение дал губернатор Сергей Левченко на заседании совета при губернаторе Иркутской области по делам ветеранов, в который входят руководители ветеранских организаций, действующих на территории региона, и члены областного правительства.

– В нашей поддержке нуждаются не только ветераны Великой Отечественной войны, но и ветераны Афганистана, Чечни, участники боевых действий в других регионах и локальных конфликтах. Возникающие проблемы требуют создания нормативных документов. Поэтому мы сейчас работаем над абсолютно новой программой, которой у нас никогда не было, областной государственной программой «Ветераны боевых действий». Необходимо создать рабочую группу для внесения соответствующих предложений в программу, – подчеркнул губернатор.

Как отметили участники совета, в настоящее время в регионе нет единой базы ветеранов такой категории. Оказание всех форм поддержки возможно только в заявительной форме, то есть после обращения в госструктуры. Часть ветеранов получают различные выплаты, а некоторые никогда за ними не обращались. Глава региона отметил, что необходимо этот вопрос решить во взаимодействии всех структур с ветеранскими организациями, которые работают с этой частью населения.

Как сообщил внештатный советник губернатора Иркутской области, председатель Иркутской областной общественной организации «Ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне и иных локальных конфликтах» Игорь Зуев, программа должна определить все направления работы с ветеранами, в частности, предусмотреть формы медицинской и социальной помощи, реабилитации, также способы взаимодействия ветеранских организаций с госструктурами, в частности, по патриотической направленности.

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