Новая льгота

С 1 апреля 2018 года в Иркутской области семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, проживающие в северных территориях региона, смогут выбрать способ получения компенсации стоимости проезда к месту диагностики или лечения в государственные медицинские организации региона и обратно.

Как сообщает пресс-служба регправительства, льгота коснётся тех семей, где среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума и которые не отказались от набора социальных услуг.

О новой мере социальной поддержки заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко на открытии Братского филиала Иркутского диагностического центра.

– Уже в этом году у человека с ограниченными возможностями появится право выбора – либо самостоятельно приобрести проездные документы, а затем обратиться в управление соцзащиты за компенсацией, либо сразу получить в соцзащите направление на проезд к месту лечения и обратно, – пояснил Сергей Левченко.

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