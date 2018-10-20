Новая эра ТВ. Переход к цифровому ТВ в России подходит к концу

В России подходит к концу программа перехода на цифровое телевидение. Телеканалы больше не будут работать, как раньше – аналоговое вещание, существовавшее с момента появления ТВ, в этом году планируется окончательно отключить. Владельцам старых телевизоров придется купить дополнительное оборудования, взамен они получат изображение высокого качества и доступ к 20 наиболее популярным телеканалам.
В правительстве Иркутской области недавно прошло совещание, где обсуждался переход на цифровое наземное эфирное вещание. В Приангарье уже создана сеть цифрового эфирного телевещания из 152 передающих станций. Охват населения региона, согласно системному проекту, составляет 96,8%. Этот показатель соответствует целевым индикаторам. Стопроцентный охват жителей области может быть достигнут с помощью других (не эфирных) способов распространения телесигнала.
В населённых пунктах, расположенных вне зоны цифрового эфирного наземного вещания, проживает 3,2% населения области (562 населенных пункта). Там предполагается обеспечение телевизионного сигнала с помощью спутникового вещания. Правительство России определило спутниковых операторов («НТВ+», «Триколор ТВ»), которые будут бессрочно и бесплатно транслировать каналы двух мультиплексов на территориях, не охваченных эфирным цифровым сигналом.
Именно на этих территориях, по словам специалистов, жителям будет необходимо приобрести спутниковое приёмное оборудование операторов «НТВ+» или «Триколор ТВ». Тем, кто живёт в зоне покрытия цифровым эфирным наземным телевизионным вещанием, для приёма телевизионного сигнала необходима антенна дециметрового диапазона (коллективная или индивидуальная, наружная или комнатная), телевизор или телеприставка, поддерживающие стандарт вещания DVB-T2.
В отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов, зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Первый заместитель губернатора – председатель регионального правительства Руслан Болотов попросил руководителей управления Почты России по Иркутской области рассмотреть возможность реализации в отделениях почтовой связи региона спутникового приёмного оборудования, а также телевизионных приставок, поддерживающих стандарт вещания DVB-T2. Там же должна быть размещена информация о переходе на цифровое телевидение. Оповещением населения обязаны заняться руководители муниципалитетов и органов местного самоуправления.
Важным аспектом информационно-организационной работы, по мнению председателя регионального правительства, должна стать работа волонтёров по оказанию помощи пожилым людям в части подключения пользовательского оборудования для приёма цифрового эфирного телесигнала.
– При переходе на цифровой формат вещания необходимо оказать социальную поддержку пожилому населению и жителям в части подключения и настройки цифровых приставок. Этим могут заняться волонтёры молодёжных организаций, – отметил Руслан Болотов.
Напомним, что сейчас жителям Иркутской области доступны 10 цифровых телеканалов и три радиоканала в первом мультиплексе (РТРС-1): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ». В составе первого мультиплекса осуществляется вещание региональных программ ГТРК «Иркутск» с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».
Вещание второго мультиплекса (РТРС-2): («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ») сегодня уже ведётся в городах с населением более 50 тыс. человек. Остальные объекты сети вещания второго мультиплекса переведены в режим ожидания до конца 2018 года.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Международный день пожилых людей
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая различные ...
По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
МИР - полезный пластик для пенсионеров
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Еще раз о кредитовании пенсионеров
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...